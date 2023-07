OpenAI pode estar a criar um modelo avançado de IA com 10 milhões de gráficas Nvidia

A Inteligência Artificial continua a ser um dos temas mais abordados no mundo tecnológico. E, neste ramo, há constantes novidades a acontecer. Como tal, as notícias recentes indicam que a empresa OpenAI, conhecida pelo sistema ChatGPT, poderá estar a preparar a criação de um modelo avançado de IA que liga 10 milhões de placas gráficas da Nvidia.

OpenAI terá IA avançado com 10 milhões de GPUs Nvidia

Já não é propriamente uma novidade que as placas gráficas da Nvidia estão associadas à Inteligência Artificial e a empresa tem, neste campo, vários equipamentos destinados a esta tecnologia. Assim sendo, o mais natural é que as empresas ligadas à IA vejam na Nvidia a parceira ideial para a concretização dos seus planos e projetos.

Desta forma, as informações mais recentes indicam que a OpenAI poderá estar a preparar um modelo avançado de IA que ligará nada menos do que 10 milhões de placas gráficas Nvidia. Este é, realmente, um projeto ambicioso mas talvez necessário, uma vez que esta é uma área onde já se assiste a uma corrida desenfreada pelas conseguir ter as melhores ofertas no mercado.

A Nvidia e a OpenAI já têm sido parceiras noutras ocasiões, nomeadamente na elaboração do recente modelo GPT-4, o qual utiliza milhares de GPUs da empresa de Jensen Huang.

Mas os últimos detalhes adiantados por Wang Xiaochuan, empresário e fundador do motor de pesquisa chinês Sogou, indicam que o ChatGPT já está a focar-se num modelo de computação IA ainda mais avançado, o qual terá a capacidade de ligar então 10 milhões de placas gráficas de Inteligência Artificial da Nvidia. Xiaochuan também investiu recentemente numa nova empresa de inteligência, a Baichuan Intelligence for China, a qual pretende ser uma das principais concorrentes diretas da OpenAI no país.

Por outro lado, sabe-se que, atualmente, a Nvidia apenas tem capacidade para produzir um milhão de GPUs IA por ano. Como tal, estima-se que este novo e enorme projeto da OpenAI apenas esteja concluído daqui a 10 anos. Mas a empresa de chips gráficos também está em conversações com a TSMC no sentido de aumentar a produção dos seus equipamentos e, assim, o tempo de espera poderá ser menor daqui a alguns anos.