Tem todas as ferramentas para trabalhar no PC de forma otimizada? Veja estas da Ugreen

Para quem trabalha todo o dia ao computador, é importante ter conforto e ter as ferramentas adequadas para que o rendimento não seja afetado. Pelo contrário, é importante conseguir otimizar cada tarefa, e a solução pode passar por ter mais ecrãs com melhor posicionamento, mais e melhores periféricos, e não só. Temos sugestões da Ugreen que permitem fazer essas melhorias.

Doca Ugreen Triple Display 12-in-1

Esta doca Ugreen Triple Display 12-in-1 é do mais completo que conseguirá encontrar no mercado. A funcionalidade que mais se destaca, claro, é a possibilidade de ligar 3 monitores, podendo assim trabalhar com um total de 4 ecrãs em simultâneo. Para isso, utiliza um chip DisplayLink, que suporta resoluções de 4K@60Hz ou 8K@30Hz (apenas Windows).

Traz uma alimentação com uma potência de 100W (PD), onde além de conseguir alimentar o computador, poderá alimentar até 4 HDDs de 3.5". Tem 3 ligações USB A e 3 USB C, suportando uma largura de banda de 10 Gbps numa porta de cada tipo.

Tem ainda ligação ethernet 1 Gbit, slot para cartões SD e microSD, e ligação jack 3.5mm para headset.

A doca Ugreen Triple Display 12-in-1 está disponível por um preço promocional de 319,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto q3dl25. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Ugreen Triple Display 12-in-1

Doca Ugreen Dual Display 9-in-1

Se um par de monitores externos é suficiente para o seu trabalho, então uma versão mais modesta será a mais adequada. Igualmente com uma potência de alimentação de 100W (PD), permite a utilização de 2 monitores externos (HDMI ou DisplayPort), totalizando assim 3 ecrãs em simultâneo.

Para os ecrãs externos, suporta uma resolução máxima de 4K@60Hz, quer para Windows ou MacOS. Tem ainda ligação ethernet 1 Gbps.

Nas ligações USB, além da ligação USB C para o carregador e para o computador, tem duas portas USB A de 10Gbps, e uma USB C também de 10 Gbps.

A doca Ugreen Dual Display 9-in-1 está disponível por 129,99€ (IVA incluído), um desconto de 35% face ao preço normal.

Ugreen Dual Display 9-in-1

Adaptador Ugreen USB-C 7 em 1 com HDMI 4K e ethernet Gigabit

O Hub Ugreen USB C 7-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para carregamento, com uma porta USB-C que suporta até 100W no máximo.

Inclui porta HDMI (com suporte 4K@60fps), ligação USB-C, duas portas USB 3.0, Ethernet Gigabit e ainda tem dois slots para cartões de memória SD e microSD. Garante transferência de dados a 5 Gbps.

É compatível com dispositivos Windows, MacOS, iPadOS e Android.

O Hub Ugreen USB C 7-em-1 com HDMI 4K 60Hz está atualmente disponível em promoção, por apenas 29,99€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

Ugreen Hub USB C 7-em-1 com HDMI 4K 60Hz

Para todos os produtos, o IVA está incluído, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.