Como escolher a bateria certa para o seu sistema solar

A energia solar está em alta como fonte de energia gratuita e sustentável. Provavelmente até é uma das muitas pessoas que já deve ter instalado um sistema solar no telhado e está a beneficiar dos dias de sol que temos tido. Mas ter apenas um sistema solar poderá não ser suficiente quando se fala em poupar no consumo de energia ainda mais se, em dias de chuva, ocorrerem quebras do fornecimento de eletricidade.

Por que é que precisa de uma bateria para o seu sistema solar?

Sem uma bateria eficiente, o excesso de energia solar é desperdiçado e depois, quando o sol não brilha o suficiente, não terá energia para utilizar.

Armazenar energia solar extra em baterias, permitirá que a use mais tarde a qualquer momento, reduzindo a dependência da rede, além de ajudar nas contas de serviços públicos. Algumas baterias suportam ligação à rede e permitem que venda o excesso de energia à rede, para que você possa até ganhar dinheiro com o sistema solar.

Tipos comuns de baterias para sistemas solares

Baterias de chumbo-ácido: as baterias de chumbo-ácido estão em uso há muito tempo e são relativamente acessíveis. Oferecem altas correntes de sobretensão e têm uma densidade de energia relativamente alta. No entanto, têm uma vida útil mais curta e requerem manutenção regular.

Baterias de níquel-cádmio: as baterias de níquel-cádmio são conhecidas pela sua durabilidade e capacidade de resistir a temperaturas extremas. Possuem uma longa vida útil e alta eficiência de carga/descarga. No entanto, são soluções caras e contêm materiais tóxicos.

Baterias de iões de lítio: são amplamente utilizadas em dispositivos eletrónicos recarregáveis ​​e em veículos elétricos. São soluções leves, requerem pouca manutenção e oferecem alta densidade de energia. As baterias de óxido de cobalto de manganês e lítio (NMC) e fosfato de ferro e lítio (LFP), são os mais populares tipos destas baterias para armazenamento de energia solar.

As baterias NMC são relativamente mais leves e têm maior densidade de energia. As baterias LFP fornecem quase cinco vezes mais ciclos de carga que as baterias NMC e são menos propensas a pegar fogo.

Por que escolher uma bateria LiFePO4?

Claramente, as baterias LiFePO4 destacam-se como uma opção favorável para sistemas solares; são mais seguros, mais estáveis ​​e têm uma vida útil impressionante de até 3.500 ciclos, tornando-se num investimento de longo prazo para proprietários de sistemas solares.

Existem muitas baterias no mercado e a BLUETTIsurge como fornecedora líder de soluções de baterias portáteis, domésticas e comerciais. Além dos benefícios inerentes das baterias LiFePO4, os sistemas de bateria BLUETTI oferecem alguns recursos excelentes.

Função de autoaquecimento

Certos produtos BLUETTI, como a bateria adicional B300S para o AC500, são equipados com sensores de temperatura que permitem o autoaquecimento em climas extremamente frios.

Esta função garante que todo o sistema funcione sem problemas, mesmo em condições de inverno rigoroso com temperaturas tão baixas quanto -20 °C.

Sistema de energia integrado

As soluções de bateria BLUETTI podem ser sistemas de energia completos que integram controladores MPPT, inversores eficientes, tomadas múltiplas e muito mais. Com muitos outros recursos úteis, como a função UPS, deslocamento de carga de pico, ligação de rede off/on, sistemas de bateria BLUETTI podem fornecer energia ininterrupta para todas as necessidades.

Ampla compatibilidade

Os sistemas de bateria BLUETTI são amplamente compatíveis com sistemas solares existentes ou novos. Variam em tamanho, capacidade, potência e capacidade de carregamento solar, oferecendo diferentes opções.

Como escolher o sistema de bateria certo?

Para sistemas solares domésticos: grandes sistemas solares nos telhados de casas geralmente geram mais energia para um grande consumo e requerem mais capacidade de armazenamento. A BLUETTI recomenda o seu sistema de bateria EP600 e AC500 nesses casos.

Estas baterias oferecem alta potência, até 9.000W e 5.000W, respetivamente. Ambos são modulares em design, sendo que o utilizador pode personalizar o seu próprio sistema de bateria adicionando baterias conforme necessário.

O EP600 funciona com 2 a 4 baterias B500 para uma capacidade flexível que varia de 9.920Wh a 39.680Wh, que pode alimentar uma casa com um consumo médio diário de energia de 3.000Wh por quase uma semana. A sua capacidade de ligação à rede permite ainda a venda a energia solar extra de volta à rede. Tem garantia de dez anos.

O AC500 armazena no máximo 18.432Wh de potência ao emparelhar com o B300S. Comparado com o EP600, é mais portátil e fácil de configurar. Não requer nenhum conhecimento elétrico para usar, basta ligar e usar.

Para sistemas solares portáteis: os sistemas solares de varanda e de autocaravanas são hoje muito populares. Geralmente têm painéis solares menores para independência parcial do utilitário. Os sistemas de bateria BLUETTI AC200P ou AC300são apenas para essas configurações.

As baterias são compactas, móveis e fornecem energia suficiente para várias ocasiões. O modular AC300 tem um armazenamento máximo de energia de 12.288Wh com a bateria B300 e fornece 3.000W de potência. O AC200P pode consumir 2.000 W da sua bateria interna de 2.000 Wh. O que eles têm em comum é uma variedade de opções de saída que podem carregar qualquer coisa que você conectar.

Em resumo, escolher a bateria certa para o seu sistema solar é crucial para desempenho e eficiência ideais. As baterias LiFePO4, como as oferecidas pela BLUETTI, fornecem excelente segurança, estabilidade e desempenho de custo a longo prazo. Quer tenha um sistema solar doméstico ou de pequena escala, a BLUETTI oferece soluções de bateria de alto nível adaptadas às suas necessidades.