Novembro registou um novo recorde de vendas globais de carros elÃ©tricos

Paulatinamente, os elétricos vão ganhando terreno, com novos recordes a serem registados, para a indústria e para as fabricantes. Em novembro, foram vendidas, no mundo todo, 1,4 milhão de unidades.

Os dados mais recentes da empresa de pesquisa de mercado Rho Motion mostram que as vendas globais de carros elétricos e híbridos plug-in atingiram um novo recorde, em novembro: 1,4 milhão de unidades.

Em destaque estão os 70% detidos pelos carros elétricos a bateria, representando a grande maioria das vendas. Por sua vez, os híbridos plug-in ficaram com os restantes 30%.

Números destacam liderança da China em matéria de elétricos

A China é o principal líder de mercado, tendo visto as vendas crescerem 25%, em novembro. Outros mercados, como os Estados Unidos da América, viram os seus registos crescerem 43%.

Estes números permitiram que as vendas globais de carros elétricos entre janeiro e novembro atingissem um recorde de 12 milhões de unidades.

Do outro lado da moeda está a Europa que, conforme vimos aqui, está a ficar um tanto para trás. Segundo os especialistas, a queda de 3% nas vendas, em relação a novembro do ano passado, poderá justificar-se com as alterações nos sistemas de apoio à compra de carros elétricos na Alemanha, que provocaram um pico de vendas depois do verão.

Apesar disso, e embora as políticas de subsídios na Europa tenham começado a diminuir, à medida que as regulamentações sobre emissões se tornam gradualmente mais rigorosas, a Rho Motion afirmou que as vendas de carros elétricos continuarão a crescer.