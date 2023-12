PromoÃ§Ãµes de Natal chegam Ã  PlayStation

As Promoções de Natal da PlayStation já chegaram e... preparem-se! Há oportunidades e pechinchas para todos os gostos, à espera de vocês. Venham conhecê-las...

Já se encontram em vigor as Promoções de Natal da Sony PlayStation. O dia em que o velhote simpático de barbas brancas desce pelas chaminés e lareiras de todo o planeta aprixoma-se a passos largos e a Sony Playstation revela agora alguns jogos (e não só) com valores promocionais que já chegaram aos pontos de venda habituais.

Esta campanha prolonga-se até ao próximo dia 24 de Dezembro e inclui alguns dos melhores jogos para a PlayStation 5 desde 19,99€ e alguns títulos para a PlayStation 4 desde 9,99€.

Até ao próximo dia 24 de Dezembro, os jogadores podem encontrar descontos em alguns dos títulos mais interessantes lançados recentemente para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4, nas suas lojas habituais.

Entre os destaques encontram-se incríveis jogos para a PlayStation 5, como o Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ou God of War Ragnarök, desde 19,99€. Encontram-se ainda premiados e aclamados títulos para a PlayStation 4, tais como The Last of Us, Ghost of Tsushima ou Sackboy: Uma Grande Aventura desde 9,99€.

Em baixo um resumo das principais ofertas em destaque:

Jogos para a PlayStation 5:

God of War Ragnarök: 49,99€

The Last of Us Parte I Remake: 49,99€

Horizon Forbidden West: 39,99€

Gran Turismo 7: 39,99€

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões: 19,99€

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: 39,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 29,99€

Destruction AllStars: 9,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut: 39,99€

Death Stranding Director's Cut: 19,99€

Returnal: 39,99€

Demon's Souls: 39,99€

The Nioh Collection: 29,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura: 29,99€

Jogos para a PlayStation 4

God of War Ragnarök: 39,99€

The Last of Us Remastered HITS: 9,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura: 29,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut: 29,99€

Horizon Forbidden West: 29,99€

Gran Turismo 7: 29,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 29,99€

Death Stranding: 9,99€

Edição Digital da PlayStation 5 com desconto natalício

Entretanto foi também comunicado que a Edição Digital da PlayStation 5 também quer participar neste Natal com toda a pompa e circunstância. Isto, pois foi revelado que se encontra disponível com um desconto de 40€ nos pontos de venda habituais. Isto significa que, até 24 de Dezembro, a consola passa a estar disponível por 409,99€ em vez dos habituais 449,99€.

A Playstation 5 Edição Digital é uma versão totalmente digital da consola Playstation 5 sem unidade de disco. Os jogadores deverão iniciar sessão na sua conta para a PlayStation Network e aceder à PlayStation Store para comprar e transferir jogos.

É de aproveitar... certo??

PlayStation Plus Premium e Extra com descontos

Entretanto, a Sony PlayStation também anunciou um desconto de 30% nas subscrições do PlayStation Plus Premium e Extra.

Até domingo, dia 17 de Dezembro, quem aderir ao PlayStation Plus e não tiver uma subscrição ativa no momento, poderá desfrutar de 12 meses do serviço por um preço bem mais apetecível.

Uma subscrição anual do PlayStation Plus Premium, por exemplo, que antes estaria disponível por 151,99€ passa a custar, durante este período, 106,39€, enquanto que uma subscrição anual do PlayStation Plus Extra custa agora 88,19€ em vez dos habituais 125,99€.

Em baixo deixamos um resumo do que incluem os níveis de subscrição do PlayStation Plus Extra e Premium: