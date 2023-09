Acabou a espera! Roblox chega à PlayStation em outubro

Roblox é uma plataforma de jogos que rapidamente se tornou popular, sobretudo entre os mais novos. Até agora, a plataforma estava disponível apenas para a Xbox, PC, Android e iOS, mas finalmente os utilizadores da PlayStation já podem ficar mais animados, pois o Roblox também vai chegar à consola da Sony no próximo mês de outubro.

Em outubro o Roblox vai chegar à PlayStation

Depois de muita espera, finalmente o Roblox vai chegar à PlayStation no próximo mês de outubro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8) e é referido que o título vai ter versões nativas para as consolas PlayStation 4 e PlayStation 5.

Esta é, sem dúvida, atualmente uma das plataformas de criação de jogos mais populares em todo o mundo, sendo que a maior parte dos seus utilizadores são jovens. Tal como outros serviços, o Roblox cresceu de forma significativa durante a pandemia da COVID-19, uma vez que as pessoas se encontravam confinadas nas suas casas e tinham que arranjar com que se entreter, o que destacou ainda mais a sua popularidade.

O jogo encontra-se já disponível para Windows, Xbox One, Android e iOS, mas no anúncio, feito durante o evento anual Roblox Developer Conference, a empresa refere que vai então chegar no mês que vem para as plataformas da Sony e que até ao final deste mês de setembro vai ser lançado para os óculos de realidade virtual Meta Quest 2, depois de ter sido disponibilizada uma versão Beta aberta que angariou mais de 1 milhão de downloads.

O anúncio para a PlayStation tardou mais porque inicialmente a Sony teve algumas reservas e críticas em relação à utilização do jogo pelos mais jovens. Nesse sentido, para que este lançamento fosse agora possível, a empresa japonesa teve que fazer algumas alterações nas suas políticas de conteúdos para os mais novos.

Foi ainda feito o anúncio do Assistant, um colaborador IA do Roblox que vai ajudar os mais novos a conhecerem melhor a plataforma, permitindo-lhes ter um acesso rápido aos jogos e entenderem mais facilmente como funcionam as ferramentas de criação.