Análise Spider-Man: Miles Morales (para Playstation 5)

Desenvolvido pela Insomniac, chega Spider-Man: Miles Morales, o novo jogo do Homem-Aranha que traz também… um novo Homem-Aranha.

Sendo um dos primeiros jogos (exclusivo Playstation) a ser lançado para a nova consola da Sony, a Playstation 5, a curiosidade era extremamente grande e foi com grande entusiasmo que pegámos em Miles Morales.

Venham ver connosco como é jogar Spider-Man: Miles Morales.

A história de Miles

Na continuação de Spider-Man (que vimos aqui) para a Playstation 4, surge Miles Morales, um personagem quase desconhecido para muitos, mas que faz parte do elenco da banda desenhada do Spidey.

Acontece que o facto de ser picado por uma aranha e adquirir poderes especiais, não é exclusivo de Peter Parker e Miles Morales (seu amigo) acaba por passar pelo mesmo.

O jogo, arranca num frenético início no qual Peter Parker e Miles Morales perseguem um dos inimigos mais conhecidos da banda desenhada que tenta fugir da prisão. Após Miles ter dado uma ajuda definitiva na captura do fugitivo, Peter Parker aproveita para tirar umas férias e deixa Miles como Spider-Man substituto até ao seu regresso.

É precisamente nesta altura que surge uma ameaça para Nova Iorque e para os habitantes de Harlem. Por um lado, uma organização prepotente (Roxxon) está a tentar controlar a cidade pela força, sob o pretexto de disponibilizar energia limpa para todos. Por outro lado, uma organização rebelde (The Underground) luta contra a Roxxon e, em simultâneo, a mãe de Miles apresenta fortes aspirações políticas no bairro.

Mas Miles não é Peter Parker e o novo herói está ainda a aprender a ser um protetor da cidade e, na sua inocência, vai aprender da pior maneira, lutando contra vilões e bandidos da cidade (e não só).

Pelo caminho, Miles vai-se deparar com alguns personagens conhecidos da banda desenhada e surgindo inclusive algumas surpresas envolvendo alguns deles.

Estão, lançados os dados para uma nova aventura de Spider-Man com um personagem diferente e como irão ver nas próximas linhas, trata-se de algo mais que baloiçar de teia em teia pelas ruas da cidade.

De teia em teia

A cidade de Nova Iorque representada em Miles Morales é grande e completamente livre de explorar. É tão grande que, a melhor forma de viajar (sem recorrer ao Fast Travel) é ir baloiçando pelo meio dos prédios e observar a atividade frenética no chão.

Trata-se de uma metrópole viva e repleta de vida onde a cada canto surgem atividades, eventos e missões.

E é interessante assinalar que, em comparação com a versão Playstation 4, a da Playstation 5 escreve muito mais longe no ecrã, ou seja, renderiza o mundo e os seus objetos e pessoas muito mais ao longe. Algo possível pela enorme capacidade de processamento que a Playstatiion 5 apresenta, claro.

Há sempre muito movimento, muita atividades e inclusive, muitas missões secundárias a surgirem a qualquer momento.

E tudo isto interessantemente misturado com a história do jogo e do próprio Miles. Convém referir que a família e amigos de Miles têm um papel determinante na história.

Por exemplo, existem umas Cápsulas de Tempo espalhadas pela cidade que, embebidas da história pessoal de Miles Morales, ilustram momentos passados da sua vida. São uns de muitos colecionáveis que recheiam ainda mais a personagem de Miles Morales.

Existem ainda outros colecionáveis, como umas certas caixas escondidas pelo grupo The Underground em Nova Iorque e que permitem a Miles encontrar Fichas de Atividade, com as quais pode melhorar os seus gadgets.

Há sempre muita coisa a acontecer na cidade e o amigo de Miles, Ganke Lee criou-lhe uma App que nos vai mantendo atentos a essas missões alternativas.

Spider-Man de carregamento ultrassónico

Algo que tínhamos curiosidade era em ver como iria reagir o sistema ao carregamento por via do SSD. Pois, bem! É de arrasar, simplesmente ultrassónico.

Para terem uma ideia, vejam o seguinte vídeo e quanto é que o jogo demora a carregar, desde o momento que ligamos a Playstation 5.

Para terem uma ideia, o tempo que demora na Playstation 4 entrar no jogo e a fazer Load, é de 1:22 minutos e conforme podem ver no vídeo que mostramos, a diferença é simplesmente abismal.

Se nos concentrarmos apenas desde o momento de entrar no jogo e começar a jogar, o tempo é de cerca de 7 segundos.

Velocidade de carregamento impressionante.

Com Ray Tracing ou sem Ray Tracing

Graficamente, Miles Morales aparece simplesmente fantástico numa televisão 4K HDR. Não é nada que não estivéssemos à espera com a nova consola da Sony.

Temos a opção de jogar em dois modos distintos:

Modo Fidelidade – corre em 4K com 30 fps, com Ray Tracing ativo

Modo Performance – que desabilita o Ray Tracing mas corre em 60 fps

Creio que o Modo Fidelidade será de eleição, apesar de ambos permitirem jogar com uma qualidade extrema.

Peter Parker pode roer-se de inveja, pois Miles Morales na Playstation 5 é o melhor Spidey da história do Homem-Aranha

Independentemente do modo escolhido, conseguimos perceber claramente que as texturas são de uma enorme qualidade e que a Playstation 5 as trabalha e renderiza com uma extrema facilidade.

E isso aplica-se em tudo, desde os detalhes nos fatos do novo Spidey, aos carros na rua, à neve a cair, aos detritos, aos estilhaços, as pessoas na rua, os prédios, os reflexos nos vidros dos prédios…

Relativamente ao DualSense, funciona bastante bem quanto seria esperado. O touchpad é usado quase exclusivamente para obter acesso à app que Ganke criou.

Os efeitos sonoros que provenientes da coluna do comando, trazem ainda uma nova dimensão sonora ao jogo, mais envolvente.

Por outro lado, o sistema de Feedback Háptico apresenta-se com destaque nas secções de luta e em particular quando lançamos ataques elétricos reagindo de forma distinta consoante a ação.

Miles luta como Peter Parker?

Miles tem mais poderes que o próprio Peter Parker, do jogo anterior. Pode lançar ataques elétricos (Ataques Venon) e pode mesmo chegar a tornar-se invisível.

A barra de Venon tem ainda o condão de possibilitar a Miles repor alguma da sua energia, pressionando o botão direcional para baixo.

Estes novos poderes elétricos de Miles podem também ser usados no desbloquear das missões. Por exemplo, numa das primeiras temos de fornecer energia a um conjunto de comboios subterrâneos. Graças ao poder elétrico de Miles, basta-nos usar as teias, que são boas condutoras de energia.

A Playstation 5 apresenta o primeiro super-herói da Nova Geração: Miles Morales.

Estes ataques elétricos que Miles possui podem ser evoluídos no decorrer do jogo, são uma boa novidade e permitem criativas formas novas de eliminar os inimigos. Quando temos energia suficiente acumulada, dão ainda lugar a finishes fantásticos.

O facto de Miles se poder tornar invisível por curtos espaços de tempo também fornece uma nova forma de abordar o jogo. Não só, pois permite uma fuga eficaz quando estamos em apuros, como também permite ataques brutais quando chegamos perto dos inimigos sem eles verem. Existem ainda níveis em que convém usar esta arma para entrar em determinado local, pois o número de inimigos é grande.

Miles pode ainda usar gadgets como, por exemplo, uns bots que, não sendo Bruce Lees nem Chuck Norris, ajudam bastante quando os inimigos são muitos.

Os controlos mais básicos de Miles Morales correspondem ao uso de R2 para “voar” por entre os edifícios de Nova Iorque, R1 para lançar projeteis de teia, R2+L2 para efetuar saltos direcionados, o quadrado para ataques que podem ser combinado com L2, o círculo para nos desviarmos, o triângulo para puxar a arma dos inimigos ou os próprios inimigos.

Tens um fato novo!?

Um ponto de interesse de Miles Morales é a possibilidade de Miles equipar vários fatos de Homem-Aranha que podem ser desbloqueados/adquiridos no decorrer do jogo. Sendo que cada um traz mais-valias especificas e vantajosas em certas situações.

Ao longo do jogo, adquirimos pontos de experiência, pontos de habilidade e fichas de atividade que permitem evoluir as nossas skills (através de uma árvore de habilidades), os gadgets e equipamento.

Miles tem ainda um modo de visão incorpora no seu visor que lhe permite descobrir pistas em algumas ocasiões (R3). Por exemplo, em dada altura, um gato foge ao dono e para ajudar a encontrar o bichano, temos de usar R3 para seguir o odor.

Existe uma tremenda variedade e diversidade de atividades e missões para fazer em Miles Morales sendo essa uma das conquistas do jogo: conseguir manter o jogador entretido.

Uma palavra final para o fantástico trabalho feito pelos atores portugueses que deram voz aos personagens do jogo. Um trabalho extraordinário que transmite as emoções certas nos momentos certos.

Veredicto: O Homem-Aranha nunca esteve tão bem representado como na Playstation 5. Usufruindo das capacidades da nova consola da Sony Playstation, o mundo de Spider-Man: Miles Morales ganha toda uma nova dimensão e vida. A história encontra-se bem contada, e acompanha a ação mostrando em simultâneo o lado mais íntimo de Miles. Siper-Man: Miles Morales é um jogo essencial para fãs do Spidey.