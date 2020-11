MacOS Big Sur: Cuidado se tem um MacBook Pro mais antigo

Há cerca de três dias a Apple lançou a sua nova versão do sistema operativo para Desktop, o MacOS Big Sur. Este é provavelmente dos sistemas operativos mais bonitos e funcionais da atualidade. Como sabemos a Apple costuma dar suporte a equipamentos mais antigos, mas desta vez não está a correr muito bem.

Se tem um MacBook Pro mais antigo é melhor não instalar o MacOS Big Sur… por agora!

O Big Sur vem fazer a ponte entre os vários segmentos de máquinas Mac, assim como abre a porta aos recursos do iOS dentro dos computadores da empresa de Cupertino. Segundo a Apple, o macOS Big Sur eleva o nível de potência e elegância do sistema operativo nos Macs. Assim, o utilizador terá um sistema operativo veloz, com um design sofisticado e que oferece mais segurança.

Em destaque estão as novidades de privacidade e performance no Safari, as novas funcionalidades das aplicações Mapas e Mensagens, entre muitas outras utilidades acrescentadas. Pode ver aqui.

MacOS Big Sur nos MacBook antigos

O novo MacOS Big Sur tem suporte para um número alargado de equipamentos. Segundo a Apple, o sistema está disponível para os seguintes Macs:

2015 MacBook e posterior

2013 MacBook Air e posterior

2013 MacBook Pro e posterior

2014 Mac mini e posterior

2014 iMac e posterior

2017 iMac Pro e posterior

2013 Mac Pro e posterior

No entanto, nos fóruns da Apple, Reddit e no site da especialidade MacRumors o número de utilizadores que reportam problemas com a atualização em MacBook antigos é elevado.

Como se pode ler nas publicações, o problema ocorre quando a atualização para MacOS Big Sur é iniciada em computadores MacBook Pro de 13 polegadas do final de 2013 e meados de 2014. Por agora ainda não há propriamente uma solução por parte da Apple. Há ainda utilizadores que reportam que o novo sistema indica que a bateria tem uma autonomia para 40 anos.

No Pplware tivemos um problema idêntico, pois a atualização “parou”, sendo apenas apresentado o símbolo da maça. No entanto, após reiniciar a máquina a mesma arrancou para o MacOS Big Sur sem qualquer tipo de problema.

