Apple lança o macOS 11 Big Sur ao público em geral

Conforme havia sido prometido e anunciado, hoje é dia de atualizar o seu Mac para a nova versão do sistema operativo. Assim, se for à área de atualizações do sistema, irá ter disponível o macOS 11 Big Sur. O Big Sur vem fazer a ponte entre os vários segmentos de máquinas Mac, assim como abre a porta a recurso do iOS dentro dos computadores da empresa de Cupertino.

Então, o que há de novo? Isso mostramos já a seguir.

Após quase cinco meses de testes beta, o macOS 11 Big Sur já está disponível para o público em geral. Big Sur é uma enorme atualização para o Mac, que traz uma interface redesenhada, suporte para widgets, uma nova Central de Controlo e muito mais.

Aqui estão alguns dos melhores novos recursos do macOS Big Sur.

O que traz de novo o macOS Big Sur Segundo a Apple, o macOS Big Sur eleva o nível de potência e elegância do sistema operativo nos Macs. Assim, o utilizador terá um sistema operativo veloz, com um design sofisticado e que mais segurança. Em destaque estão as novidades de privacidade e performance no Safari, as novas funcionalidades das aplicações Mapas e Mensagens, entre muitas outras utilidades acrescentadas. Design O novo design facilita a concentração no conteúdo e a realização de ações, com barras de ferramentas que aproveitam melhor o espaço e barras laterais a toda a altura do ecrã.

A barra de menus está mais espaçada e usa um material translúcido novo que se torna mais vibrante durante a interação com a barra.

Atualização dos sons do sistema e do som de arranque. Central de controlo A central de controlo reúne os menus e controlos favoritos na barra de menus, para poder ajustar as definições enquanto trabalha.

Clique para expandir os menus da central de controlo e ter acesso a controlos adicionais.

Suporte para afixar menus favoritos da central de controlo na barra de menus. Central de notificações A central de notificações atualizada reúne notificações e widgets numa só vista.

As notificações interativas apresentam informação e ações adicionais quando são expandidas.

Novos widgets, cheios de informação, para Calendário, Relógio, Notas, Fotografias, Podcasts, Lembretes, Tempo de ecrã, Bolsa e Meteorologia.

A vista de edição permite adicionar novos widgets e personalizar o tamanho.

Suporte para widgets de aplicações de terceiros. Safari O navegador mais rápido do mundo para computadores, com um desempenho e uma eficiência energética líderes no setor.*

A nova página de entrada personalizável permite definir uma imagem de fundo e decidir o que é apresentado, como a lista de leitura, separadores em iCloud, relatório de privacidade, etc.

Suporte de extensões ampliado e uma nova categoria na App Store para descobrir novas extensões.

Novo design de separadores, com favicons nos separadores e pré‑visualizações de sites que aparecem quando se coloca o cursor sobre um separador.

Tradução (beta) para inglês, espanhol, chinês simplificado, francês, alemão, russo ou português do Brasil.

O relatório de privacidade mostra como o Safari protege os seus dados na internet e apresenta os rastreadores bloqueados pela prevenção inteligente contra seguimento.

A monitorização de palavras‑passe do Safari analisa as palavras‑passe guardadas para detetar se fizeram parte de uma violação de dados.

Os avisos de privacidade do Safari para extensões permitem escolher se um site pode interagir com uma extensão. Mensagens A secção de conversas afixadas permite manter até nove conversas favoritas no topo da lista.

Com as menções, pode dirigir uma mensagem a uma pessoa específica numa conversa de grupo.

As respostas incorporadas permitem responder diretamente a uma mensagem anterior da conversa.

Efeitos de mensagens para balões, confetes, lasers, etc.

#imagens ajuda a encontrar e adicionar GIF populares às mensagens.

Com os Memoji, pode criar uma personagem à sua imagem e enviar stickers que refletem a sua disposição e personalidade. Mapas Encontre recomendações de locais a visitar e atividades nos guias com conteúdo selecionado por marcas de confiança.

Explore cidades numa experiência 3D interativa em alta resolução com a opção Olhe à sua volta.

Mapas de interiores dos principais aeroportos e centros comerciais.

As indicações de bicicleta ajudam a encontrar itinerários recomendados para ciclistas.

Os itinerários para veículos elétricos ajudam a planear viagens para os veículos suportados que adicionar no iPhone.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões nem em todos os dispositivos Apple. * O desempenho varia consoante a configuração do sistema, a ligação à rede e outros fatores.

Como instalar o Big Sur

O macOS 11 Big Sur está disponível como uma atualização gratuita para utilizadores de Mac. O processo de download e instalação pode levar algum tempo, portanto, certifique-se que não precisa de máquina por uns minutos e que esta está ligada à rede elétrica.

O download é de vários GB, dependendo do sistema que tem instalado e, portanto, precisa de espaço na sua máquina.

Quais Macs são compatíveis com o novo macOS?

A Apple continua a beneficiar os Macs mais antigos para que não percam a linha da frente. Como tal, ainda existirão máquinas de 2013 a receber um sistema operativo lançado nos finais de 2020.

Aqui está a lista completa de Macs compatíveis com Big Sur:

2015 MacBook e posterior

2013 MacBook Air e posterior

2013 MacBook Pro e posterior

2014 Mac mini e posterior

2014 iMac e posterior

2017 iMac Pro e posterior

2013 Mac Pro e posterior

Download Big Sur

