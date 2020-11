BMW iX: Novo elétrico com tecnologia 5G (mas não é o que está a pensar)

Mesmo tendo em conta que estamos em estado de pandemia, o segmento dos veículos elétricos não para de crescer. Os indicadores mundiais referem que esta mudança tem sido impulsionada pela própria COVID-19, e as marcas têm aqui um momento de oportunidade.

O BMW Group anunciou recentemente o novo BMW iX.

Totalmente elétrico, automático e conectado, o BMW iX é o primeiro modelo focado numa nova interpretação de design, sustentabilidade, prazer de condução, versatilidade e luxo. Este novo veículo foi concebido com o intuito de reforçar a gama de veículos elétricos e sustentáveis da marca alemã, o BMW iX veio redefinir o conceito de Sports Activity Vehicle (SAV).

O BMW iX, como veículo pioneiro da nova tecnologia do BMW Group, entrará em produção na fábrica da BMW em Dingolfing a partir do segundo semestre de 2021 e reúne os mais recentes desenvolvimentos da empresa nas áreas de inovação estratégica de Design, Condução Autónoma, Conectividade, Eletrificação e Serviços.

BMW iX: Tecnologia 5G e 600 Km de autonomia

A tecnologia 5G do BMW eDrive – que abrange os dois motores elétricos, a tecnologia de carregamento e a bateria de alta tensão – garantem uma eficiência excecional. A unidade de potência desenvolvida pelo BMW Group foi fabricada de forma sustentável, sem a utilização de matérias-primas fundamentais e, irá pelos cálculos mais recentes, desenvolver uma potência máxima de mais de 370 kW/500 HP. Isto será o suficiente para impulsionar o BMW iX de 0 a 100 Km/h em menos de 5,0 segundos.

Ao mesmo tempo, o objetivo claro do veículo é garantir um valor de consumo de energia elétrica excecionalmente baixo para o seu segmento, com menos de 21 kWh por 100 Km no ciclo de teste WLTP.

Um conteúdo bruto de energia de mais de 100 kWh permite que a bateria de alta tensão de última geração registe um alcance de mais de 600 Km no ciclo WLTP, equivalendo a mais de 300 milhas de acordo com o procedimento de teste FTP – 75 da EPA. De salientar, que todos os números relativos ao desempenho, consumo de energia e alcance são valores previstos com base no atual estágio de desenvolvimento do veículo, revela BMW.

Relativamente à bateria/autonomia, a nova tecnologia de carregamento do BMW iX permite um carregamento rápido até 200 kW. A bateria pode ser carregada de 10 a 80 por cento da sua capacidade total em menos de 40 minutos em dez minutos, a bateria terá energia suficiente para aumentar o alcance do veículo em mais de 120 quilómetros.

Condução autónoma… progresso significativo

O BMW iX é também a base para um progresso significativo nas áreas de condução autónoma e serviços digitais. A BMW revela que, o nível de poder de computação foi desenvolvido para processar 20 vezes mais o volume de dados dos modelos anteriores. Além disso, cerca do dobro da quantidade de dados sensoriais do veículo pode ser processada, em comparação com o que era possível anteriormente.