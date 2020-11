Xiaomi Mibro Air – a monitorização do desporto num smartwatch que prima pela elegância

A utilização de um relógio há muito que deixou se ser para ver apenas as horas. Hoje os relógios são inteligentes – smartwatch – e comunicam diretamente com o smartphone, além de serem fundamentais na motivação de quem pratica atividades desportivas. Da Xiaomi surge mais uma proposta que prima pela elegância a um preço muito acessível.

Conheça o Xiaomi Mibro Air.

Xiaomi Mibro Air, um elegante e acessível smartwatch

O relógio inteligente Mibro Air é um produto de baixo custo, mas que além de bastante elegante, assume-se como uma opção interessante para quem pratica desporto.

Tem uma estrutura em metal com ecrã circular de 1,28″ e com uma bracelete de 22 mm em borracha.

A sua bateria é de 200mAh, sendo garantidos pela marca 10 dias de utilização. Para comunicação com o smartphone, vem com Bluetooth 5.

Uma vez que tem certificado IP68 pode ser utilizado todos os dias, resistindo a chuva, ao suor e até à lavagem frequente e necessária das mãos. Não é, no entanto, adequado para desportos dentro de água.

A Monitorização do exercício, sono e batimentos cardíacos

Aliás, em termos de monitorização de desporto, é possível registar a atividade de 12 atividades diferentes, incluindo passadeira e bicicleta estática, além dos mais habituais desportos como corrida, futebol, ténis ou uma simples caminhada.

Vem equipado com sensor de batimentos cardíacos, podendo medir os valores de forma permanente, alertando o utilizador para algum eventual problema. A monitorização do sono pode também ser feita todas as noites.

Todos os valores registados pelo relógio serão sincronizados com a app móvel Mibro Fit, muito semelhante à Mi Fit da Xiaomi.

Ainda na comunicação com o smartphone, destaca-se o facto de receber notificações de apps como Telefone e Mensagens, WhatsApp, Messenger, Skype, Gmail e muitas outras.

O smartwatch Xiaomi Mibro Air está disponível na loja oficial por $29,99 (cerca de 25€) utilizando o código de desconto IMIBROFITSALE, válido até ao dia 30 de novembro. Além disso, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, estarão disponíveis 20 unidades por apenas $16 (cerca de 13,50€), utilizando do código de desconto MIBROFITBEST

Alternativamente, está também disponível no AliExpress por cerca de 23€, utilizando o código de desconto PPLWARE, válido até dia 30 de novembro. O tempo de entrega é de 10 a 15 dias.

Xiaomi Mibro Air