O mercado das estações de energia portáteis está a emergir a grande velocidade. As marcas estão a apresentar mais e melhores produtos, e o mercado está cada vez mais competitivo, para bem do consumidor. A FOSSiBOT também entra nesse mercado e acaba de lançar a Power Station FOSSiBOT F3600, com bateria de 3840 Wh e muito mais.

Uma estação de energia trata-se de um conjunto de baterias com um inversor AC e um sistema inteligente para gestão de todo o funcionamento.

Baterias LiFePO4 com capacidade de 3840 Wh na FOSSiBOT F3600

A estação de energia FOSSiBOT F3600 está equipada com baterias LiFePO4, conhecidas como seguras duradouras para este tipo de equipamento.

Estão protegidas pela UPS e BMS, e espera-se uma longevidade de mais de 6500 ciclos de carga, o que pode significar mais de 10 anos numa utilização regular.

A potência máxima de saída é de 3600 W AC, mas que pode ser naturalmente distribuída por todas as 13 saídas que incorpora. Tem 4 portas PD USB-C, a conhecida porta de isqueiro 12V, duas USB QC 3.0, duas DC5521, uma XT60 e três AC 220~240V. Com esta potência, tem a capacidade de alimentar a esmagadora maioria dos eletrodomésticos.

Como entradas tem a ligação AC e uma XT90 para painéis solares.

Carregamento rápido e versátil

A F3600 dispõe de carregamento rápido de 2200 W AC, o que significa que em pouco mais de 1h30 está totalmente carregada. Suporta ainda painéis solares de até 2000 W. Para isso, tem disponíveis os painéis SP420, também portátis e práticos de utilizar.

Tem também a capacidade de servir como UPS, ou fonte de alimentação ininterrupta. Ou seja, se ficar sem energia elétrica, a F3600 está pronta para entrar em ação e fá-lo em apenas 10 ms, o que é suficientemente rápido para que esse quebra não seja notada.

Está equipada ainda com uma lanterna LED sempre carregada e pronta a usar.

A nova estação de energia FOSSiBOT F3600 está disponível por 1785,97€ (IVA incluído) utilizando o código FOF3600. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.

FOSSiBOT F3600