Apple é a marca com a câmara de smartphone mais popular, diz estudo

Quando pensamos em escolher um novo smartphone, damos especial atenção a determinadas caracteríctisas e especificações. E uma das mais importantes para os consumidores é, sem dúvida, a qualidade das câmaras fotográficas. E um recente estudo concluiu que a Apple é a marca com a câmara de smartphone mais popular.

O mercado está recheado de diferentes opções de smartphones para os mais variados gostos, interesses e possibilidades económicas dos utilizadores. Antes de comprarem, muitas pessoas recorrem à Internet para saberem mais sobre determinados equipamentos e ainda pesquisarem várias outras possibilidades.

Agora, um recente estudo levado a cabo pela SimpleGhar concluiu que a Apple é a marca com a mais popular câmara fotográfica para smartphones. Para além disso, o mais surpreendente é que o estudo também incluiu câmaras fotográficas profissionais e determinou que a empresa da maçã é a mais popular no que respeita aos dispositivos de fotografia.

Para obter estes resultados, a empresa considerou mais de 470 milhões de fotos através da plataforma Flickr, onde os membros partilham as suas fotografias com as devidas configurações e, assim, é possível identificar o equipamento responsável para as captar. Portanto, o SimpleGhar analisou essas informações e conseguiu determinar os smartphones com as câmaras mais populares segundo os dados de mais de 100 países.

Na imagem seguinte vemos então que a câmara fotográfica mais popular pertence ao iPhone 11, com 13.212.135 fotos na plataforma Flick e os primeiros 24 lugares pertencem a outros equipamentos Apple. Já o mais recente modelo da empresa de Tim Cook, o iPhone 14 Pro Max ocupa o vigésimo quarto lugar com 1.894.379 tags na plataforma.

O 25º lugar é ocupado pelo Samsung Galaxy S21 Ultra que conta com 1.796.943 fotografias. De seguida temos o Google Pixel 6 Pro, com 1.670.015 imagens e o Pixel 6 surge na 27º posição com 1.525.166 fotos no Flickr.

Para além das câmaras, o estudo também determinou quais os telefones mais populares nos vários países a nível de câmara fotográficas. As conclusões mostram os seguintes resultados:

iPhone 12 Pro Max é o mais popular nos Estados Unidos

iPhone 11 é o mais popular na China

iPhone 13 Pro Max é o mais popular na Índia

iPhone 13 Pro é o mais popular no Japão

No que respeita às câmaras fotográficas profissionais, a Canon EOS 5D Mark IV é a mais popular com 11.761.586 imagens no Flickr. Em segundo lugar encontra-se a Sony A7 III com 9.094.495 tags na plataforma.

Pode ver os resultados completos aqui.