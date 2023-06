O Android 14 está quase pronto e a Samsung quer aproveitar o momento para iniciar a preparação da One UI 6. A marca terá já começado a preparar esta versão e quer por isso abrir os testes junto dos utilizadores. Para isso, do que se sabe agora, deverá iniciar os testes com o Android 14 e a One UI 6 já no mês de julho.

Samsung quer iniciar testes com a One UI 6 em breve

Tal como nos anos anteriores, muitos utilizadores dos smartphones Samsung querem iniciar os testes com a nova versão do SO da Google. Este será personalizado com muito do que a empresa quer trazer para a One UI 6 e que vão complementar o Android 14.

Ainda sem uma data definida de forma final, espera-se que a versão beta, dedicada aos testes surja em breve. A informação, não oficial, que surgiu, revela que a primeira proposta da One UI 6 surja já em julho, na 3ª semana de julho, para ser avaliada e sejam detetados eventuais erros ou problemas.

Os testes vão ser iniciados com o Galaxy S23 e garantir que este smartphone da Samsung avalia a nova versão da One UI 6. Os restantes modelos que vão ter suporte para a nova versão dedicada ao Android 16 recebem as primeiras versões de testes um pouco mais tarde.

Smartphones recebem assim o Android 14

A dar suporte a esta novidade estão os planos que a Samsung apresentou há já algum tempo. A ideia da marca era avançar com as versões beta quando o novo sistema da Google atingisse um nível de maturidade elevado. Com a Android 14 Beta 3, lançada há dias, esse ponto chegou.

Ao mesmo tempo que a One UI 6 ser testada, também as apps que vão suportar este novo sistema estão já a receber atualizações. Estas têm chegado de forma muito discreta, mas sabe-se que o suporte para a One UI 6 e as suas novidades está presente.

Com este ponto de desenvolvimentos, a Samsung acaba por revelar também uma excelente notícia, de forma indireta. A empresa parece querer que as primeiras versões definitivas da One UI 6 surjam ainda antes do final do ano, depois do Android 14 ser lançado.