Apesar de todos os problemas iniciais, a Uber está de pedra e cal no nosso país. Este serviço TVDE ganhou adeptos e hoje é uma escolha para a maioria. Uma novidade veio mostrar que em breve também o Uber vai apresentar publicidade na sua app- Descubra mais.

A presença de publicidade em qualquer serviço é inevitável nos dias de hoje. Ao serem gratuitos entregam ao utilizador a necessidade de este ajudar a suportar o que utiliza, neste caso com a apresentação destes anúncios, que muitas vezes são discretos e quase invisíveis.

A mais recente empresa a aderir a este modo de patrocínio é a Uber, que vai passar a mostrar publicidade no ecrã principal da sua app. Enquanto espera pelo carro, o utilizador vai ter ali uma publicidade que em muitos casos será direcionada e muito específica.

"Temos dois minutos de sua atenção. Sabemos onde você está, sabemos para onde está a ir, sabemos o que você comeu... Podemos usar tudo isso para basicamente direcionar um anúncio em vídeo para si.

A duração máxima desta publicidade será de 90 segundos, mas nem tudo são boas notícias. Ao contrário do esperado, estes anúncios não vão poder ser rejeitados ou ignorados. Os utilizadores vão ter os ter presentes para poderem avançar para outras funcionalidades.

Curiosamente, não será um exclusivo do Uber, mas será também aplicado a outros serviços desta empresa. Falamos naturalmente do Uber Eats e do Drizly. Ao fazer um pedido, a app Uber Eats reproduzirá anúncios em vídeo até que o cliente receba o pedido.

A empresa quer ainda ter presentes nos seus carros tablets focados nos utilizadores, onde também irá mostrar publicidade em vídeo. Neste caso os utilizadores vão poder silenciar os anúncios, mas não os vão poder desligar, ou seja, terão mesmo de os visualizar.

Esta é a nova realidade que espera os utilizadores da Uber para o futuro. É mais uma forma de monetização, que vai ajudar a empresa, aproveitando uma área onde os utilizadores vão mesmo de estar a olhar e assim disponíveis.