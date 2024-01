As novas versões do Android Auto têm surgido a um ritmo muito elevado, ainda que as novidades sejam poucas. A Google estará a preparar mudanças que ainda não tornou visíveis e esse caminho é dado agora com a versão 11.1 do Android Auto. Descubra as novidades e como ter já acesso a elas.

Google traz novidades ao Android Auto

Depois de muito tempo abandonado e sem novidades, o Android Auto parece estar novamente sob o radar da Google e dos seus programadores. Este sistema integra-se nos carros atualmente e garante aos condutores toda a informação essencial, sem terem de recorrem ao smartphone e arriscarem.

Depois de uma mudança muito grande e muito importante na sua interface, o Android Auto continua a receber melhorias, muitas vezes sem que sejam visíveis. É isso que acontece agora com a versão 11.1, onde a Google insiste em não apresentar as novidades.

Ainda assim, e do que pode ser visto, há algumas mudanças presentes nesta versão, focadas nos ícones de algumas das apps nativas desta solução. Temos na interface a presença de dois novos ícones para o GameSnacks e a Personalização que têm um pequeno ícone de um carro no canto inferior direito.

Graças a este pequeno ícone é possível sabre que estas duas apps juntam-se ao conjunto de apps do Android Auto que só podem ser usadas ​​quando o carro está parado. Isto é uma melhoria já que, até agora, a única forma de detetar este tipo de apps era com a sua abertura e com uma mensagem específica.

Atualizar para ter acesso às melhorias

O Android Auto 11.1 já chegou à Play Store com o número de versão 11.1.6402 e para aplicar a atualização bastará fazer a sua instalação. Se ainda não estiver disponível e não quiser esperar, poderá descarregar esta versão diretamente do APK Mirror, neste link.

A Google dá assim provas de continuar apostada em fazer crescer o Android Auto e em dar-lhe mais melhorias e novidades. A maioria está centrada na interface, mas certamente que existem muitas mais fora da vista dos utilizadores e que o tornam ainda melhor.