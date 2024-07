É o fim do Android Lollipop! Google deixou de ter suporte para esta versão no Play Service

Tal como outras empresas, também a Google vai mantendo os seus sistemas operativos por alguns anos. Este processo é importante para garantir a segurança dos utilizadores e, invariavelmente, terá de ter um fim. É o que acontece agora com o Android Lollipop, que perde as atualizações do Play Services e que assim deixa de ser suportado pela Google.

É o fim do Android Lollipop!

A Google está agora a “descontinuar as atualizações do Google Play Services para dispositivos com Android Lollipop”. Este sistema, conhecido também como Android 5.0, foi lançado há quase 10 anos, em novembro de 2014. Atualmente, o Android Lollipop representa menos de 1% dos dispositivos ativos.

Este sistema da Google quando foi apresentado trouxe a primeira iteração do já conhecido e amplamente usado Material Design para Android. Além disso, e posteriormente, foi seguido pela versão 5.1 Lollipop em março de 2015.

Com o fim destas atualizações, os smartphones com Android Lollipop continuarão a funcionar. No entanto, “não vão receber novas funcionalidades, atualizações de segurança importantes e poderão não ser compatíveis com algumas apps” que dependem dos serviços da Google. Em julho do ano passado, o Play Services deixou de ter suporte para o Android 4.4 KitKat.

Google sem suporte no Play Service

A Google deixa de atualizar o Play Services para uma versão do Android quando existe uma quota de dispositivo pouco ativa. No caso do Lollipop (API de nível 21 e 22) temos atualmente menos de 1%. A eliminação do suporte permite que a Google se concentre em dispositivos com hardware mais recente e sistemas operativos posteriores mais recentes e que suportem funcionalidades mais modernas.

Quando os smartphones e tablets Android deixam de receber atualizações mensais do sistema operativo e patches de segurança, ainda recebem novas versões dos Google Play Services. Este serviço de back-end oferece vários recursos próprios, como backup e autenticação de dois fatores, bem como outros recursos para os programadores de aplicações.

Sendo um passo que não será alterado no futuro, é importante que os utilizadores que ainda usam o Android Lollipop tomem alguns passos. O mais lógico e importante é mesmo a atualização para versões mais recentes do Android para obter as mais recentes características e melhorias de segurança.