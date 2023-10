Com o preço dos smartphones de topo a subirem todos os anos, muitos questionam se este será mesmo o seu valor real, com o novo iPhone 15 Pro Max a estar bem no topo. Muitos argumentam que a Apple podia baixar ainda mais os preços, mas não o quer fazer. Agora surgiu a informação sobre quanto custa produzir o iPhone 15 Pro Max.

Com um preço que em Portugal começa nos 1499 €, o iPhone 15 Pro Max é um dos smartphones mais caros do mercado. A Apple ajustou os preços em muitos mercados, mas ainda assim este é um valor elevado que parece estar longe da possibilidade de muitos potenciais utilizadores.

Um relatório publicado pelo Nikkei afirma que toda a família iPhone 15 da Apple custa entre 8% a 16% mais do que custou fabricar o iPhone 14 no ano passado. Não é novidade que o iPhone 15 Pro Max é o mais caro de produzir, com a sua lista de materiais a ter um valor de 558 dólares, o que o torna 12% mais caro de fabricar do que o iPhone 14 Pro Max, com uma relação peças/custo de 47%.

A menor diferença relativamente ao ano passado veio do iPhone 15 Pro, cujo custo estimado de produção foi de 523 dólares para a Apple, o que é cerca de 8% mais caro que o iPhone 14 Pro. O iPhone 15 Plus está quase no meio, com a sua lista de materiais estimada em 442 dólares, tornando o valor 10% maior, em comparação com o iPhone 14 Plus.

No entanto, o estranho neste relatório é que o iPhone 15 tem a maior diferença de custo em comparação com qualquer modelo do iPhone 14 de 2022. A Nikkei estima que o modelo base custa à Apple 423 dólares para ser fabricado, o que o torna 16 por cento mais caro do que o iPhone. 14, o que é estranho de ouvir, considerando que no papel o iPhone 15 é considerado uma atualização do modelo anterior.

Detalhes adicionais do relatório mencionam que a lente telefoto tetraprisma 5x no iPhone 15 Pro Max custa à Apple 380% mais do que o zoom ótico 3x do iPhone 14 Pro Max. Também não será surpreendente saber que o A17 Pro, o primeiro SoC de 3nm da marca, e o painel OLED LTPO serão os componentes mais caros deste smartphone.

Tal como acontece todos os anos, este valor deverá ser interpretado pelo que é. Não contempla valores de investigação, marketing e outras áreas. É interessante ver como o iPhone 15 Pro Max e os restantes modelos se comparam com as propostas da Apple do ano passado, com os custos dos componentes a serem naturalmente ajustados.