A gigante das pesquisas aposta em dar ao Google Maps muitas novidades. Estas melhoram este serviço e fazem dele muito mais do que nos habituámos a ver. Agora, e para muito breve, a Google dará ao seu serviço de mapas uma nova funcionalidade. Falamos da previsão do tempo integrada na interface do Google Maps.

São muitas as novidades do Google Maps nos últimos meses. Muitas delas estão na sua interface, que a marca tenta renovar de forma recorrente e assim torná-la mais interessante. Há ainda algumas mudanças na forma como interagimos nas configurações, mas sem grandes alterações.

A mais recente novidade vem preparar o Google Maps para ser uma verdadeira proposta "tudo em 1" que os utilizadores podem explorar ao máximo. Quer aumentar a informação presente na sua janela e assim tornar-se ainda mais útil para todos os que usam esta proposta.

Esta novidade foi agora revelada, ainda que não oficialmente. Foi o canal Google News do Telegram que mostrou uma imagem que outro utilizador partilhara. Esta permite ver um novo ícone no mapa, com a previsão do tempo para esse local, de forma simples e resumida.

Ao carregar nesse ícone, os utilizadores têm acesso a dados muito mais detalhados sobre a previsão do tempo para esse local. Podem ver a previsão para as próximas horas, com o tempo, a temperatura e as horas que essa informação acontecerá. Podem ainda aceder à informação da qualidade do ar nesse local.

Na verdade, estes dados estavam já a ser mostrados na versão iOS do Google Maps. A gigante das pesquisas alarga agora esta funcionalidade à versão dedicada ao Android, para assim criar uma proposta verdadeiramente universal e igual para todos os utilizadores.

Esta é uma informação que muita quer certamente ter presente. Alguma já a apresenta na forma de uma camada de visualização, mas sem o detalhe agora oferecido. Não se sabe quando, mas o Google Maps para Android deverá receber esta novidade, esperando-se que seja muito em breve.