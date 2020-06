WWDC: macOS Big Sur é a grande novidade para os computadores da Apple

A Apple procura também criar novidades no campo do sistema operativo para os seus computadores. O maCOS vota este ano a brilhar e surge assim o Big Sur, sendo a maior mudança que existe desde que o macOS 10 chegou.

A Apple quer aproximar os seus sistemas e por isso este novo macOS segue muito do que a empresa criou para os seus sistemas móveis.

Temos assim novos ícoens e uma nova barra de aplicações, redesenhadas e totalmente adaptada a este novo ambiente gráfico. Também as apps estão ajustadas e melhoradas.

No Explorador há uma ocupação mais eficiente do espaço, com uma nova sidebar e um novo cabeçalho, com ferramentas mais discretas e sempre prontas a serem usadas.

Claro que esta novidade é espalhada a outras apps da Apple, que assim ficam com uma imagem totalemnte diferente e mais ajustada ao que o utilizador pretende.

Nos menus vai agora ser visto que há mais espaço e que estes elementos estão mais simples de usar. Também a gestão do próprio macOS Big Sur é mais intuitiva, diretamente da barra do mac. Em vez de entrar nas definições, estas são controladas diretamente, com uma interface mais interessante.

No campo das apps há novidades importantes nas Mensagens, com uma nova pequisa mais poderosa e mais direta. Também a app de mapas está totalemnte nova, com todas as melhorias que foram trazidas para os outros sistemas.

Os widgets foram também melhorados, com novas propostas e nova imagem. Também estes podem ser trazidos de forma mais alargada, com acesso dos programadores a esta áres.

O Safari é também um elemento importante do macOS. Aqui a Apple afirma ter um browser melhor que o que a Google criou. A marca ressalva que para além da velocidade e dos recursos, tem também mais segurança.

Esta é uma área importante e está cada vez mais no foco. Em especial nas extensões, que têm agora um controlo ainda maior no que toca ao acesso aos dados dos utilizadores. Pode ser definido que estes acedem de forma permanente ou diária, para assim não lerem dados desnecessários.

Esta atualização do Safari é uma das maiores que a Apple já lançou, que assim se foca na segurança do utilizador, muito importante para a privacidade e para a segurança dos utilizadores.