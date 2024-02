Apple lançou iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, macOS 14.3.1 e watchOS 10.3.1 com correções

A Apple tem continuamente uma atenção aos seus sistemas operativos e, como resultado, a empresa lança versões periódicas de correções para garantir um melhor funcionamento das suas plataformas, assim como o fortalecimento da segurança. Nesse sentido, e ainda antes do lançamento oficial, planeado para março, do iOS 17.4, a Apple disponibilizou o iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, macOS 14.3.1 e watchOS 10.3.1.

Apple corrigiu um pequeno ‘bug’

A Apple lançou uma nova atualização do software do iPhone para todos os utilizadores. O iOS 17.3.1 está agora disponível antes do lançamento do iOS 17.4 em março. Outros lançamentos lançados hoje incluem watchOS 10.3.1 e macOS 14.3.1.

O iOS 17.3.1 parece ser uma atualização de correção de bug bastante simples para resolver um único problema de texto. As notas de lançamento são as seguintes:

Ao escrever, o texto podia aparecer duplicado ou sobreposto.

Esta pequena nota diz-nos que poderá ser uma pequena correção, contudo, como também é sabido, a Apple aproveita estas pequenas correções de bugs para afinar a segurança dos sistemas.

Se tem um dispositivo Apple, atualize-o para a versão mais recente. Vá a Definições > Geral > Atualização de software.

iOS 17.4 a caminho

Como referido, está por breves semanas o lançamento das novas versões dos sistemas operativos com novidades importantes. Principalmente novidades para os utilizadores da Europa.

Conforme referido nesta publicação, todos os utilizadores do iPhone poderão tirar partido destas cinco funcionalidades principais do iOS 17.4: