Mais jogos compatíveis com Linux na Steam Deck com a chegada do Proton 8.0-4

Após ser lançada, rapidamente a consola Steam Deck se tornou popular entre os jogadores que preferem equipamentos portáteis. E há agora boas notícias para quem opta pelo sistema operativo SteamOS, baseado em Linux, no seu equipamento, pois a Valve lançou o Proton 8.0-4 que levará mais jogos para a consola e não só.

Chegou o Proton 8.0-4 para levar mais jogos ao Linux na Steam Deck

Quando a Steam Deck chegou, trouxe consigo o sistema operativo SteamOS, baseado em Linux e também a opção do sistema Windows, que acaba por ser o mais popular de todos e para o qual há uma incomparável compatibilidade de jogos. Mas para o sistema operativo de código aberto, a Valve contou com a ajuda da sua tecnologia Proton, que alarga a compatibilidade de títulos do Windows para Linux.

Agora este sistema foi atualizado para a mais recente versão Proton 8.0-4 e, desta forma, há agora mais jogos suportados pelo SteamOS, o que é uma boa notícia para os jogadores que preferem o SO original.

Inicialmente, quando foi lançado em 2018 o Proton permitia executar 27 jogos nativos para Windows no Linux, e esse número não pára de aumentar. A nova atualização acrescenta então mais jogos a essa compatibilidade e ainda corrige um bug em Baldur's Gate 3, erros em Street Fighter 6, entre outras melhorias.

Portanto, com o Proton 8.0-4 tornam-se agora públicas as compatibilidades que apenas o eram na versão experimental, como EverQuest 2, Oddworld: Stranger's Wrath HD, Star Wars: Knights of the Old Republic II, The Longest Journey, Chaos Code: Sign of Catastrophe e Arthurian Legends.

Também foram corrigidos erros em jogos construídos com o motor gráfico Unreal Engine 4, como Stray, System Shock, Dead by Daylight e Warhammer 40.000: Boltgun. Há ainda melhorias e correções em Rainbow Six Extraction, Age of Empres II: Definitive Edition e Age of Empires IV.

Por fim, a atualização trouxe o NVAPI habilitado para a seguinte lista de do Windows no Linux:

Alone in the Dark

Atomic Heart

Baldur’s Gate 3

Demonologist

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure

Doge Simulator

Icarus

Layers of Fear

Portal Prelude RTX

Rainbow Six Extraction

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant II

Severed Steel

Sherlock Holmes: The Awakened

Showgunners

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Strayed Lights

Trepang2

Voidtrain

Warhammer 40,000: Darktide

