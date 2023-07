Criadora CD Projekt RED vai demitir quase 10% dos seus trabalhadores

Frequentemente as notícias dão conta de algumas empresas do ramo tecnológico que despedem uma grande parte do seu pessoal, devido às mais variadas razões. Mais recentemente foi a vez da criadora de jogos CD Projekt RED que vai demitir quase 10% da sua força de trabalho porque tem pessoas em excesso a trabalhar para si.

CD Projekt RED vai despedir 100 dos seus trabalhadores

A empresa CD Projekt RED ficou conhecida especialmente pela criação do polémico jogo Cyberpunk 2077. Mas depois que os problemas do popular título se resolveram, a criadora ganhou um maior destaque, o que também incrementou a sua reputação no mercado gaming.

No entanto, a empresa não se livra de algumas outras situações menos boas, tal como outros nomes da indústria. E de acordo com as mais recentes notícias, a CD Projekt RED anunciou oficialmente nesta quarta-feira (26) que tem planos para demitir 100 funcionários ao longo dos próximos meses, o que representa 9% do total da sua força de trabalho.

De acordo com Adam Kiciński, CEO da criadora, a empresa tem tentado procurar equipas mais ágeis e eficazes. Sendo assim, podemos inferir que a CD Projekt RED concluiu que tem nos seus trabalhadores pessoas que não são assim tão necessárias. Portanto, a empresa estará então a fazer uma 'limpeza' de pessoal, demitindo desta forma quem não acrescenta algo e mantendo os que são essenciais ao funcionamento e concretização dos objetivos da empresa de jogos.

Os detalhes da informação indicam que estas demissões vão acontecer de imediato, embora alguns funcionários apenas deixem a empresa no primeiro trimestre de 2024, sendo que a CD Projekt RED diz que tal dará tempo suficiente aos trabalhadores para lidarem com esta decisão. Para além disso, a empresa polaca vai ainda garantir que todos os trabalhadores afetados recebam uma compensação proporcional pela demissão.

E esta é assim mais uma empresa, entre muitas outras, a cortar despesas com o pessoal.