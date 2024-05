Como ser um mestre do crime com Crime Simulator

Dos produtores de Thief Simulador, chegam agora noticias que indicam o desenvolvimento de Crime Simulator, o seu próximo trabalho. Como o nome indica, o jogo convida o jogador a tornar-se num mestre do... crime.

Os estúdios polacos CookieDev, que entre outros jogos são responsáveis por Thief Simulator, encontram-se de regresso e com uma temática muito dentro do estilo: Crime Simulator.

Assaltos, Raptos e outros crimes farão parte do cardápio do jogador, enquanto cresce e evolui como um verdadeiro mestre do crime.

Crime Simulator permitirá aos jogadores crescerem como criminoso a solo, mas também em ações conjuntas num modo cooperativo com até outros 4 criminosos.

Crime Simulator é um simulador único e diferente dos restantes jogos, que envolve todo o tipo de atividades do submundo do crime numa perspectiva de primeira pessoa (FPS). O jogo oferece, como referi mais acima, modos single-player e cooperativo online para até 4 criminosos ao mesmo tempo.

A jogabilidade tenta retratar todo o quotidiano de um criminoso enquanto sobe no ranking do crime, contando com elementos inspirados noutros géneros de jogos.

No entanto, uma carreira de criminoso bem sucedida (em Crime Simulator) não implica apenas crimes e lutas mas também compreende ações tão comuns como recolha de itens e materiais, desenvolvimento do personagem, melhorias de equipamentos ou aquisição de reputação face às diferentes fações presentes no jogo.

Sendo um jogo no qual os crimes são o prato principal, é claro que não poderiam faltar armas e segundo os responsáveis dos estúdios CookieDev, irão haver muitas (e diversificadas) armas à disposição dos jogadores, para levar a cabo os seus crimes.

"Em Crime Simulator, os jogadores encontrarão uma nova abordagem aos simuladores de ação. É um jogo criado tanto para jogadores que preferem o jogo a solo quanto para os que gostam mais de interagir com outras pessoas. Entre outras coisas, o título oferecerá uma nova abordagem de combate, um sistema de fações de gangsters e, acima de tudo, jogabilidade que inclui muitos elementos intrigantes e variados." - refere o COO da Ultimate Games (editora), Rafal Jelonek.

Crime Simulator será lançado para PC no final deste ano, ou inicio de 2025, enquanto que as versões previstas para PlayStation, Xbox e Nintendo seguirão mais tarde. Um prólogo gratuito do jogo para PC, já se encontra disponível.