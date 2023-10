BYD apresenta os seus novos e-buses para a Europa com 600 km de autonomia

Apesar da contra-ofensiva europeia, as fabricantes chinesas mantêm os seus planos e não desfocam do objetivo. Agora, a BYD apresentou os seus novos autocarros elétricos, ou e-buses, destinados à Europa, com 600 km de autonomia.

A fabricante chinesa apresentou, há poucas horas, dois e-buses, na Busworld, em Bruxelas: o primeiro autocarro puramente elétrico de 12 metros com chassi pronto para receber a bateria Blade, e o primeiro puramente elétrico de dois andares.

Os dois modelos resultam de uma parceria entre a BYD e a Unidad de Vehícolas Industriales (UNVI), e destacam-se, entre outras coisas, por incorporar a mais recente tecnologia de chassi concebido para alojar a nova bateria Blade da fabricante chinesa.

Dois autocarros elétricos da BYD para a Europa

No caso do puramente elétrico B12, a estrutura otimizada da bateria melhora a densidade energética do pack, pois integra-o no chassi, proporcionando mais espaço útil dentro do autocarro.

Além disso, possui um controlador seis em um e um sistema de suspensão ativa, melhorando o conforto da condução e dos passageiros.

Em destaque está também a oferta de uma autonomia de 600 km com uma única carga.

Por sua vez, o BYD-UNVI DD 13 combina a tecnologia BYD e a tecnologia fabricada na UNVI, localizada no Parque Industrial de San Cibrao das Viñas, em Ourense, Espanha, e está equipado com chassis e bateria BYD, que oferecem um alto nível de eficiência e segurança.

Destaque para a tecnologia de design da UNVI, que assegura soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. O layout flexível e uso eficiente do espaço oferecem armazenamento para bagagens, bicicletas e outras cargas, podendo também atender às necessidades de pessoas com problemas de mobilidade.

