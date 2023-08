Papa alerta contra os possíveis perigos da Inteligência Artificial

Todos os dias temos falado sobre a Inteligência Artificial e de que maneira é que esta tecnologia se tem integrado em várias áreas diferentes. No entanto a IA também tem um outro lado menos positivo, com implicações a vários níveis, como no setor do trabalho, por exemplo. E, recentemente, o Papa Francisco alertou contra os possíveis perigos da Inteligência Artificial.

Papa alerta para as implicações da IA

De acordo com as recentes informações avançadas pela Reuters, o Papa Francisco pediu nesta terça-feira (8) uma reflexão de todos sobre os potenciais perigos da Inteligência Artificial devido às "possibilidades disruptivas e efeitos ambivalentes" desta tecnologia.

Anteriormente, o Santo Padre já havia dito que não sabe usar um computador e o alerta foi deixado como uma mensagem para o próximo Dia Mundial da Paz da Igreja Católica, tendo a mesma já sido divulgada pelo Vaticano.

Na mensagem, o Papa "lembra a necessidade de estar vigilante e de trabalhar para que uma lógica de violência e discriminação não crie raízes na produção e uso de tais dispositivos, à custa dos mais frágeis e excluídos. A urgência de orientar o conceito e o uso da inteligência artificial de forma responsável, para que esteja a serviço da humanidade e da proteção da nossa casa comum, exige que a reflexão ética se estenda ao âmbito da educação e do direito".

Já no ano de 2015, o Papa Francisco disse que a Internet, as redes sociais e as mensagens de texto eram "um dom de Deus", desde que usadas com sabedoria, embora confessasse ser "um desastre" com estas tecnologias. E em 2020, o Vaticano criou parcerias com empresas como a Microsoft e a IBM para promover o desenvolvimento ético da Inteligência Artificial e pedir a regulamentação de tecnologias intrusivas, como o reconhecimento facial.

Bem sabemos que a IA vai mudar o mundo tal como o conhecemos e algumas dessas mudanças já estão mesmo a acontecer. As palavras do Papa devem então ser entendidas e interpretadas como uma questão de cautela para que todos nós abracemos as novas tecnologias, mas sempre de forma responsável e consciente.