Valve recomenda que os utilizadores nÃ£o cheirem as Steam Deck por motivos de saÃºde

As consolas portáteis estão a ganhar uma popularidade importante no segmento gaming e certamente que muitas das prendinhas de natal deste ano embrulham um dos vários modelos existentes. Mas a Valve fez agora uma recomendação algo peculiar... disse para os utilizadores não cheirarem a Steam Deck por questões de saúde.

Não cheirem a Steam Deck, avisa a Valve

A Steam Deck é atualmente uma das consolas de videojogos mais populares do mercado. O equipamento foi lançado pela Valve, dona da plataforma de jogos Steam, e rapidamente se tornou numa das consolas mais vendidas. Mais recentemente, a empresa lançou a sua edição Steam Deck OLED, com mais e melhores funcionalidades.

Contudo, agora a Valve traz uma recomendação que pode parecer caricata, no sentido em que sugere aos utilizadores que estes não cheirem as suas consolas Steam Deck por questões de segurança. Isto acontece porque o cheiro característico que é emanado da ranhura da ventilação é apreciado por muitos jogadores e até se tornou numa espécie de meme no Reddit. Na plataforma social, alguns utilizadores relatam que o cheiro é nostálgico, como o plástico de uma consola nova comprada nos anos 80, 90 ou no início de 2000. É relatado que se trata de um cheiro a plástico queimado que cativa ao olfato.

Desta forma, a empresa não concorda com este 'vício' e já se pronunciou ao recomendar aos utilizadores que estes não inalem os gases da ventilação do equipamento. Alguns utilizadores partilharam no Reddit esta recomendação feita pela empresa.

Para já, ainda não foi relatado nenhum caso grave ou significativo de que esta prática tenha prejudicado alguém, mas a Valve achou melhor deixar já o alerta de que respirar o calor vindo da Steam Deck pode pôr a saúde dos utilizadores em risco.

E pelo facto de os memes se terem tornado virais, tem levado a que a tendência de cheirar as consolas aumente entre os jogadores.