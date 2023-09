Consola Lenovo Legion Go já é oficial e vai custar 799 euros

Foi no início de agosto que ficámos a saber que a Lenovo também estaria a entrar no segmento das consolas de jogos portáteis. E finalmente agora a marca chinesa oficializou o equipamento e revelou todas as suas especificações. Vamos então conhecer tudo sobre a Lenovo Legion Go.

Lenovo apresenta oficialmente a consola Legion Go

Foi nesta sexta-feira (1) que a Lenovo apresentou oficialmente a sua nova consola portátil de jogos, a Lenovo Legion Go, que poderá ser a mais forte concorrente de outras consolas já existentes, como a Steam Deck da Valve ou a ROG Ally da ASUS. O segmento das consolas portáteis tem estado em expansão, havendo com frequência novidades neste mercado.

O equipamento é o "primeiro dispositivo Windows de mão para gaming" da Lenovo e conta com uma configuração de 20 botões incluidos em dois comandos modulares e amovíveis que o jogador pode retirar do ecrã. Este mesmo ecrã é um Lenovo PureSight Gaming Display QHD+ com uma resolução de de 2.560 x 1.600, dimensões generosas com 8,8 polegadas e uma taxa de atualização a 144Hz.

Ao nível de hardware, esta nova consola traz uma APU AMD Ryzen Z1 Extreme e conta com os processadores AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme. Traz uma capacidade de 16 GB de memória LPDDR5X a 7.500 MHz e no que se refere ao armazenamento conta com um SSD NVMe M.2 nas opções de 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Preço e Disponibilidade

Segundo as informações reveladas, a Lenovo Legion Go já se encontra em pré-reserva e as primeiras unidades vão começar a ser entregues a partir do dia 31 de outubro. Quanto aos preços, a consola portátil vai custar 799 euros. Cada exemplar vai também trazer incluida uma assinatura de 3 meses do serviço Game Pass Ultimate.

A ansiedade para a chegada deste equipamento já é muita e certamente que muitos dos jogadores em todo o mundo estão desejosos de poder testar a Lenovo Legion Go para poder comprovar todo o poder desta consola, que foi projetada para que os jogadores possam jogar todas as suas aventuras preferidas em qualquer lado com toda a qualidade e conforto.