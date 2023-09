Fortinet anuncia a FortiGate 90G com 28 Gbps de throughput

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre redes e segurança, acaba de anunciar a FortiGate 90G, o primeiro equipamento Secure SD-WAN e NGFW com o novo ASIC security processing unit 5 (SP5).

Este equipamento proporciona um desempenho de proteção contra ameaças AI-powered líder da indústria, escalabilidade e eficiência energética a um preço económico. Esta nova adição ao portfólio de Secure Networking da Fortinet expande a capacidade da empresa em fornecer segurança consistente, gestão unificada, analítica e serviços de segurança FortiGuard AI-Powered em toda a rede híbrida.

O FortiGate 90G oferece recursos de rede segura de nível empresarial, como hybrid mesh firewall, SD-WAN e SD-Branch, para periferias distribuídas. É também a base para a jornada SASE e de Zero-Trust dos clientes, permitindo o acesso seguro à internet, à rede privada e às aplicações SaaS.

Esta nova série de firewalls é a primeira a ser fornecida com o ASIC SP5, a tecnologia ASIC de quinta geração da Fortinet anunciada no início deste ano com a capacidade de acelerar e executar simultaneamente 2x mais aplicações - por exemplo, NGFW, zero-trust network access (ZTNA), SD-WAN e inspeção SSL - em comparação com a geração anterior.

FortiGate 90G - Especificações

O FortiGate 90G da Fortinet está totalmente integrado com os serviços de segurança FortiGuard AI-Powered, fornecendo prevenção avançada contra intrusões por meio de inspeção completa aos pacotes de tráfego SSL/TLS, serviços de segurança web, tais como a filtragem de DNS e URL para bloquear o acesso a domínios maliciosos, e segurança de conteúdos, tais como inline sandboxing para impedir ameaças de dia-zero e outras ameaças baseadas em ficheiros.