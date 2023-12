LG desenvolve robô de duas pernas alimentado por IA que pode tomar conta de animais

A LG vai começar a vender um robô com duas "pernas" que pode andar livremente pela sua casa. O robô alimentado por IA, que será lançado na CES 2024 em Las Vegas, tem uma ampla gama de recursos - desde notificá-lo de que deixou o ar condicionado ligado enquanto estava fora até cuidar de seu animal de estimação enquanto está no trabalho.

Tal como as os assistentes domésticos inteligentes, como a Alexa ou o Apple HomePod, o robô da LG também pode informar o tempo e lembrá-lo de tomar os seus medicamentos a tempo.

O robô é alimentado pela plataforma Robotics RB5 da Qualcomm, que envolve uma mistura de hardware e software que executa o seu programa de IA. Alguns deles incluem a capacidade de reconhecer rostos e vozes, processar as emoções das pessoas ao seu redor e envolver-se em conversas.

A LG diz que o robô será capaz de o cumprimentar à sua porta, analisar as suas emoções e tocar música para aumentar a sua boa disposição ou para o adormecer. Pode até "emocionar-se" e mudar sua postura graças às articulações das pernas. Embora seja uma caraterística engraçada, pode não ter qualquer utilidade prática para além de o tornar acessível.

O robô está também equipado com uma câmara na cara, uma coluna e vários sensores que lhe dão a capacidade de andar, falar e ouvir. Também pode medir a qualidade do ar interior e a temperatura, no entanto, não é claro se pode realmente ser ligado a um sistema doméstico inteligente e controlar o seu termóstato.

Ainda não se sabe o preço deste robô da LG

Uma vez que o robô se pode deslocar livremente, pode programá-lo para tomar conta dos seus animais de estimação enquanto estiver ausente e enviar notificações para o seu smartphone "se for detetada qualquer atividade invulgar".

Utilizando as mesmas ferramentas de monitorização, o robô pode atuar como um "segurança" móvel e enviar-lhe notificações se houver movimento na casa enquanto estiver ausente. Ou, mais provavelmente, apenas para o avisar que deixou as luzes da cozinha acesas.

Leia também: