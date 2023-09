LG apresenta a sua TV MicroLED Magnit de 118 polegadas por… 237.000 dólares!

Costuma queixar-se de que a sua televisão é pequena demais e que lhe custa ver os conteúdos dos seus programa preferidos? Então se calhar há agora uma solução à sua medida... ou até um pouco maior. A LG apresentou a sua nova TV MicroLED de 118 polegadas por um valor bastante 'simpático' de 237.000 dólares.

No geral, as marcas tecnológicas costumam lançar para o mercado produtos entre a gama do mais acessível e barato até aos modelos topos de gama com preços mais elevados. Para além disso, há também equipamentos a pensar num pequeno conjunto de pessoas ou entidades com capacidades financeiras avultadas. E, para esses casos, também existem produtos especiais.

LG Magnit: uma enorme TV de 118 polegadas

A LG anunciou recentemente novidades, entre elas a sua nova TV MicroLED Magnit. Entre as várias características deste equipamento, sem dúvida que o destaque vai para o facto desta televisão ser de grandes dimensões, mais concretamente 118 polegadas, e custar nada menos do que 237.000 dólares. Pode realmente parecer um valor extremamente elevado, mas ainda não chega aos 300.000 dólares do modelo anterior de 136 polegadas.

Esta magnífica TV conta com uma densidade de pixel de 0,6 mm, resolução 4K, tecnologia LED no sistema chip-on-board e um processamento melhorado através de IA. Oferece uma taxa de atualização de 120 Hz, traz a plataforma webOS smart TV da LG e consegue ainda alcançar um brilho máximo de 2.000 nits.

De acordo com a marca sul-coreana, cada um dos mais de 8 milhões de MicroLEDs é uma luz individual e com a largura de um fio de cabelo humano, o que permite um contraste admirável. A LG adianta que a tecnologia de aprendizagem profunda IA ajuda o equipamento a diminuir o ruído da imagem ao mesmo tempo que otimiza a saturação e o contraste das cores, de acordo com as características do ambiente.

Se pensa que colocar esta LG Magnit na sua casa pode ser uma dor de cabeça, a marca garante que a instalação e a configuração são processos descomplicados.

Esta enorme TV destina-se ao uso comercial ou eventualmente para casas de grandes dimensões, desde que as famílias tenham capacidade financeira para suportar o valor pedido pelo equipamento. Pode conhecer todos os detalhes da LG Magnit aqui.