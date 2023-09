Novidades de Setembro de PlayStation Plus

Setembro já vai lançado, ou seja, as férias já estão no espelho retrovisor e o regresso às aulas e trabalho a decorrer. Também de regresso encontram-se as novidades do Playstation Plus e a Sony Playstation já revelou as de Setembro. Mas... há mais novidades! E já para este fim de semana.

A Sony Playstation já revelou os jogos que se juntam ao catálogo do serviço Playstation Plus neste mês de Setembro.

Assim sendo, quem tiver uma subscrição válida do serviço pode vir a usufruir dos seguintes jogos sem custos adicionais.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium pode,. a partir do próximo dia 19 de Setembro, usufruir dos seguintes jogos.

NieR Replicant ver.1.22474487139..., para a Playstation 4

13 Sentinels: Aegis Rim, para a Playstation 4

Sid Meier's Civilization VI, para a Playstation 4

Star Ocean The Divine Force, para a Playstation 4 / Playstation 5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, para a Playstation 4 / Playstation 5

Odin Sphere Leifthrasir, para a Playstation 4

Unpacking para a Playstation 4 / Playstation 5

Planet Coaster: Console Edition para a Playstation 4 / Playstation 5

This War of Mine: Final Cut para a Playstation 5

Cloudpunk para a Playstation 4 / Playstation 5

Contra: Rogue Corps para a Playstation 4

Tails Noir para a Playstation 4 / Playstation 5

Call of the Sea para a Playstation 4 / Playstation 5

West of Dead para a Playstation 4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness para a Playstation 4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls para a Playstation 4 / Playstation 5

<h4>Catálogo de clássicos (Premium)</h4>

Por outro lado, os subscritores da modalidade PlayStation Plus Premium, podem usufruir também a partir do próximo dia 19 de setembro, dos seguintes jogos.

Star Ocean First Departure R para a Playstation 4

Star Ocean: Till the End of Time para a Playstation 4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster para a Playstation 4

Dragon's Crown Pro para a Playstation 4

Fim de semana gratuito no Playstation Plus

Entretanto foi também anunciado que o próximo fim de semana será de loucura total, no Playstation Plus. Isto porque a Sony revelou que o próximo fim de semana será de Plus Aberto.

Por outras palavras, a Sony anunciou que de 16 a 17 de Setembro, vamos ter um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation Plus para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5.

Esta iniciativa destina-se a todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5 que, desta forma, poderão experimentar gratuitamente das sensações e emoções do modo multijogador (por tempo limitado), jogando online com amigos, familiares e/ ou rivais, e colocando à prova todas as suas habilidades e skills.