Como remover malware ou vírus de um Mac

Uma das preocupações dos utilizadores de computadores é de que as máquinas sejam infetadas com um vírus, e isso também afeta os utilizadores de Mac. É verdade que não acontece com frequência, mas os Mac não são imunes a viroses ou malwares. Vamos viajar nos meandros do sistema e ensinar-lhe como combater malware e eliminar vírus de um Mac.

Primeiro, é importante saber distinguir entre malware e vírus. A palavra malware é um termo geral para vários tipos de software malicioso projetado para executar ações no seu computador, como roubar informações ou danificar ficheiros. Já os vírus são um tipo específico de malware que se espalham pelo sistema ao autoreplicarem-se para outros programas ou ficheiros.

Como identificar Malware ou Vírus?

Prevenir para não ter que remediar deve ser a sua máxima no que diz respeito a malware e vírus no computador. Existem alguns sinais que podem indicar que o seu Mac foi infetado:

mau desempenho geral do computador

pop-ups indesejados

anúncios fora de contexto

redirecionamento para sites estranhos

Deve estar sempre atento a alterações no funcionamento da sua máquina e se surgir a mínima suspeita de que o sistema está infetado inicie uma pesquisa por programas suspeitos nas aplicações instaladas ou procure por ficheiros estranhos na área de trabalho.

Quando infetado por malware ou vírus, o sistema do Mac deixa de funcionar normalmente e, com certeza, vai notar que algumas das aplicações que sempre abriram rapidamente começam a demorar muito tempo para iniciar. O melhor nestes casos, depois de inspecionar bem as aplicações e ficheiros que tem no computador, será usar ferramentas de diagnóstico para ajudar na identificação de malware ou vírus ativos. Muitos destes podem oferecer alertas precisos sobre ameaças ativas.

Minimizar a ameaça de Malware ou Vírus futuros

Há algumas medidas simples que podem ser tomadas para o ajudar a proteger o computador e reduzir o risco de infeção por malware ou vírus.

A primeira coisa que fazer é manter o sistema operativo sempre atualizado. Verifique se ainda tem instalado o macOS Monterey e considere atualizar para a versão mais recente. Pode instalar um antivírus ou outro software de segurança para aumentar a proteção da sua máquina. Todo o cuidado é pouco ao fazer o download de arquivos de sites desconhecidos, uma vez que podem estar infetados por malware ou vírus. Tenha bom senso e seja cauteloso. O melhor é não fazê-lo. Desative a execução automática de programas no seu Mac para evitar que qualquer malware ou vírus possa ser executado automaticamente. Use aplicações de limpeza para Mac. Este tipo de aplicações vai contribuir para que o Mac funcione livre de malware e vírus, uma vez que ajudam a limpar ficheiros inúteis do sistema, removem caches desnecessários e limpam o lixo que fica armazenado na aplicação da lixeira. Ajudam, também, a identificar ficheiros maliciosos e a removê-los.

Aproveitar ao máximo as aplicações de Limpeza do Mac

Sendo que o mito de que um Mac não fica infetado com malware ou vírus está desfeito, muitos utilizadores optam por utilizar aplicações especializadas em limpeza, conseguindo dessa forma otimizar o desempenho da máquina.

Estas aplicações de limpeza são bastante simples de instalar e muito intuitivas para utilizar. A sua maior vantagem é o agendamento regular de limpezas que podem ser programadas para um horário pré-determinado. Desta forma o computador permanece sempre limpo e livre de malware e vírus ativos.