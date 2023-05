Cubot apresenta novo smartphone virado para o futuro: Ã© o Cubot X70

A Cubot está a anunciar o lançamento de um novo smartphone que promete oferecer uma "experiência extraordinária". O novo Cubot X70 chega em junho.

A Cubot é uma das fabricantes de smartphones que tem vindo a crescer no segmento dos produtos de preços mais acessíveis, dadas as funcionalidades que consegue oferecer a preços mais baixos. O novo smartphone Cubot X70 começa por prometer um design arrojado e inovador, com acabamento em vidro na traseira e uma serigrafia que faz com seja uma peça única num mercado com tanta concorrência.

O smartphone virá com câmara principal de 108 MP, o que deverá garantir uma qualidade muito boa ao nível fotográfico.

Já o processador que integra é um MediaTek Helio G99, que já conhecemos associado à gama média. O bom desempenho é garantido nos mais diversos cenários de utilização.

Para já ainda não foram revelados grandes pormenores, mas estamos curiosos para conhecer melhor o novo Cubot X70, que deverá ser lançado oficialmente já entre os dias 7 e 8 de junho. O preço de lançamento ainda não é conhecido. Até lá, poderá participar no passatempo a decorrer até 9 de junho, onde por poderá ganhar uma de 5 unidades do novo Cubot X70.

Cubot X70