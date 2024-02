Rumores indicam que Galaxy Ring será lançado em julho e revelam features interessantes

O mercado dos anéis inteligentes não está, ainda, saturado como outros do mundo tecnológico, pelo que a curva de aprendizagem e evolução é ainda grande. De qualquer modo, rumores indicam que a Samsung deverá lançar o seu smart ring já em julho e revelam alguns features esperados.

Conforme vimos aqui, o evento de apresentação dos novos Galaxy S24 terminou com o anúncio do anel inteligente da Samsung. À semelhança dos relógios, cujo catálogo é já muito vasto, os anéis servem para monitorizar áreas da saúde, permitindo que o utilizador esteja a par do seu estado por via de um gadget discreto.

Na altura, a Samsung descreveu o seu potencial Galaxy Ring como "poderoso e acessível" e partilhou que ele vai mudar "a forma da saúde futura como só a Samsung consegue".

Galaxy Ring da Samsung poderá chegar já em julho deste ano

O conhecido tipster Revegnus publicou no X que o órgão de comunicação coreano ET News informou que a Samsung está a preparar-se para revelar o Galaxy Ring no seu evento Unpacked, que acontecerá na segunda quinzena de julho deste ano. Esta revelação deverá chegar os Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Segundo a mesma fonte, o smart ring da Samsung deverá apresentar recursos de medição do fluxo sanguíneo e eletrocardiograma (ECG), permitindo que os utilizadores monitorizem a sua saúde e registem dados nomeadamente relativos ao sono e à atividade física.

Além disso, os rumores indicam, ainda, que o smart ring suportará pagamentos sem fio e oferecerá recursos de controlo de dispositivos, potencialmente para dispositivos domésticos inteligentes.

Apesar de as alternativas do mercado, como o Oura Ring e o Helio Ring, forneçam monitorização da frequência cardíaca, níveis de oxigénio no sangue ou medição de stress, não asseguram o ECG e a medição de fluxo sanguíneo, por exemplo, associadas ao (potencial) Galaxy Ring da Samsung. Caso os rumores se confirmem, a Samsung poderá estar prestes a elevar a fasquia para a concorrência no mercado dos anéis inteligentes.

Contrariamente a um rumor anterior, que sugeria que o anel inteligente estaria disponível em três acabamentos diferentes e 13 tamanhos diferentes, rumores mais recentes indicam que ele será lançado em oito tamanhos.

À medida que a suposta data de lançamento se aproxima, é esperado que mais informações surjam.