Vídeo mostra os ambiciosos planos espaciais da NASA para 2024

Embora não seja a única agência, a NASA é aquela que mais "sumo" traz do espaço, desbravando-nos o desconhecido. Com um orçamento de 25 mil milhões de dólares, a americana partilhou um vídeo onde mostra os seus planos para 2024.

Pela voz de Bill Nelson, atual administrador da NASA, a agência antecipou, por via de um vídeo, as promessas para 2024. Se 2023 foi já um ano de conquistas, conforme fomos acompanhando, 2024 será ainda mais emocionante.

A mais esperada do ano que se avizinha será o voo Artemis, que enviará quatro astronautas para um sobrevoo pela Lua, chegando a apenas 130 quilómetros da sua superfície.

Atualmente prevista para novembro, a missão Artemis II seguirá os passos da Artemis I não tripulada, que testou o novo rocket do Space Launch System (SLS) da NASA e a nave Orion.

Em 2024, a NASA não dará descanso à Lua, pois enviará o VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).

Com o tamanho de um carrinho de golfe, o veículo espacial explorará o Polo Sul da Lua, com o objetivo de encontrar gelo de água lunar, um recurso vital para as tripulações viajarem mais tarde, e que também poderá ser convertido em combustível para impulsionar foguetespara planetas distantes.

A missão do VIPER deveria ter começado este ano, mas a NASA adiou-a para conduzir mais testes.

A agência espacial também está a planear lançar a missão Europa Clipper, que irá explorar uma das maiores luas de Júpiter, Europa, numa tentativa de descobrir se o seu oceano pode ser um habitat adequado para vida extraterrestre.

Em jeito de incentivo, a NASA menciona a SpaceX e o sucesso que deseja para o primeiro voo orbital da Starship, o sistema de voo espacial mais poderoso de sempre, que poderá transportar os primeiros humanos para Marte, numa missão algures em 2030.

Também ao longo do ano que começa em breve, prevê-se que o Telescópio Espacial James Webb continue a dar-nos bocadinhos do espaço, aproximando-nos das profundezas do desconhecido, inalcançável de outra forma.

Veja o vídeo completo: