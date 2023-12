Apple: proibição ao Apple Watch suspensa temporariamente

A proibição de venda do smartwatch da Apple surgiu no âmbito de um longo litígio de patentes entre a Apple e a empresa de dispositivos médicos Masimo. A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) decidiu proibir a importação do Apple Watch nos EUA e isto resultou na remoção deste produto das lojas físicas e online da empresa de Cupertino. Contudo, a Apple recorreu e levantou, temporariamente, a proibição.

Apple Watch: Apple consegue uma pequena vitória

A Apple ganhou uma pausa temporária na proibição de venda dos seus Apple Watch, graças ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal. A empresa, desde a passada semana, está proibida de importar e vender o dispositivo, resultado de uma violação de patente referente aos sensores de oxigénio no sangue.

A decisão surge um dia depois de a Apple ter pedido à Comissão de Comércio Internacional para suspender a proibição do Apple Watch até ser tomada uma nova decisão em janeiro. Embora a Apple tenha perdido este esforço, a empresa finalmente encontrou algum alívio na quarta-feira.

A Apple anunciou previamente a sua intenção de suspender as vendas do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2 no seu sítio Web e nas suas lojas na semana passada. A proibição entrou em vigor depois de o governo Biden se ter recusado a intervir.

A vitória da Apple hoje coloca a proibição do relógio em espera até 10 de janeiro. A tecnológica de Cupertino também apresentou uma atualização de software que, na sua opinião, resolverá o problema. A decisão sobre se isso satisfará ou não o governo está prevista para 12 de janeiro.

Pode ler o recurso completo aqui: