5 artigos sobre carros que deram muito que falar em 2023

O ano de 2023 ficará certamente marcado pelas evoluções da Inteligência Artificial. No entanto, aqui no Pplware, os artigos mais comentados foram sobre carros. Recorde 5 artigos sobre veículos que deram muito que falar em 2023.

#1 - É oficial: venda de carros a gasolina e gasóleo proibida a partir de 2035

O Parlamento Europeu aprovou a proibição da venda veículos a gasolina e gasóleo a partir de 2035. O Texto foi aprovado com 340 votos a favor, 279 contra e 21 abstenções. Esta é certamente uma decisão que vai criar mudanças profundas no setor automóvel - ler aqui.

#2 - Produção de bateria para elétricos polui mais que um carro a combustão?

A troca de palavras ente quem defende os carros elétricos e os veículos a combustão são constantes. Nas redes sociais surgem publicações que tentam mostrar que os caros elétricos são amigos do ambiente e vice-versa. Será que a produção de bateria para carro elétrico polui mais do que um carro a combustão a 20 anos? Ler artigo aqui.

#3 Qual o melhor para o ambiente: Carro elétrico ou carro a combustível?

Ao contrário do que às vezes se pensa, tanto o carro elétrico como o carro a combustível são poluentes. Então se ambos são poluentes, porque escolher o carro elétrico? Ler aqui

#4 - Carros elétricos: Milhões de euros que não entram nos cofres do Estado

Em Portugal tem havido uma forte aposta na mobilidade elétrica. O Governo Português tem disponibilizado isenções fiscais para quem pretender ter viaturas elétricas. Segundo contas recentes, isenções fiscais a elétricos ultrapassa os 100 milhões de euros - saber mais aqui.

#5 - Carro com mudança engatada gasta mais que em “ponto morto”?

Quem conduz tem determinados "vícios" que podem não ser os melhores no que diz respeito à segurança rodoviária. Conduzir só com uma mão, comer enquanto conduz, etc. No que diz respeito à poupança de combustível, será que um carro com uma mudança engatada gasta mais que em "ponto morto"? Saber mais aqui.

Estejam atentos a outros TOPs de artigos que vamos lançar aqui no Pplware sobre outros temas.