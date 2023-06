Portugal: Sistema informático da Justiça está offline há mais de 24h

A plataforma informática Citius, criada para permitir que magistrados e advogados possam gerir os processos, está ainda indisponível. Segundo as informações, a plataforma está offline há mais de 24 horas. Além do Citius, também a plataforma SITAF está com problemas.

Sistema informático afetado por falha de Datacenter na terça-feira

O sistema informático que dá suporte aos tribunais portugueses continua com problemas. De acordo com o Ministério da Justiça, "As equipas tecnológicas estão a desenvolver os trabalhos para a total reposição dos mesmos".

Segundo referiu uma fonte a agência Lusa, quer o sistema informático CITIUS, quer o SITAF, “estão em baixo”, e, embora nalguns sítios os sistemas arranquem, acabam por se desligar logo de seguida, não permitindo qualquer utilização. “Tudo o que requeira também a gravação e que esteja ligado às plataformas informáticas não funciona".

Contactado o Ministério da Justiça, o gabinete de imprensa informou a Lusa que “decorrente do problema verificado na terça-feira no Datacenter externo onde estão alojados equipamentos da justiça, mantêm-se os constrangimentos técnicos em serviços que afetam serviços da Justiça”.

O Portal Citius é "um ponto único de acesso para os profissionais da Justiça, cidadãos e empresas, onde se podem encontrar informações sobre o dia-a-dia dos tribunais, legislação, jurisprudência e sobre os meios alternativos de resolução de litígios".