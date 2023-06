Robot de cozinha aprende a cozinhar apenas a ver vídeos de receitas

Muito temos falado da Inteligência Artificial aplicada aos mais variados contextos do nosso dia-a-dia. E em muitos casos, esta tecnologia é deveras surpreendente e acaba por auxiliar o ser-humano em várias áreas. Recentemente foi revelado um robot de cozinha cuja IA consegue aprender a cozinhar apenas ao ver vídeos de receitas. Vamos conhecer melhor este interessante projeto.

IA de robot aprende a cozinhar ao ver vídeos

De acordo com as informações, existe um robot de cozinha que aprende a cozinhar as comidas apenas através da visualização de vídeos onde são postas em práticas receitas. Trata-se de um braço robot, que é comum ser usado em fábricas de montagem de automóveis, mas que desde há poucos anos também é usado em cozinhas, que através da sua inteligência artificial segue reproduzir as receitas que vê em vídeos.

A equipa responsável pelo projeto gravou um total de 16 demonstrações em vídeo onde mostram como confecionar 8 receitas de saladas. O braço de robot analisa e observa todos os passos da receita e depois consegue voltar a criar essas mesmas refeições.

Veja o vídeo seguinte com a demonstração deste robot em ação:

Os resultados obtidos pelo projeto foram muito positivos, uma vez que o a tecnologia IA dedicada ao processamento de alimentos fez com que o robot conseguisse identificar as receitas 93% das vezes e ainda conseguiu determinar 83% daas ações que eram necessárias para confecionar a refeição.

Os detalhes revelados indicam que cada frame dos vídeos foi analisado através das redes OpenPosee YOLOv5m de forma a ser possível identificar os ingredientes e todos os utensílios usados pelo cozinheiro humano. Foi também usado um modelo HMM para identificar as várias ações e a duração de cada uma.

Este e outros robots de cozinha acabam por ser equipamentos valiosos para várias cozinhas, contudo não poderão nunca (pelo menos é isso que atualmente se pensa) substituir os verdadeiros chefs de cozinha, uma vez que estão limitados pela falta de sentidos como tato, paladar e olfato, tão necessários no ato de cozinhar. Para além disse, neste caso o robot vê os vídeos e reproduz através dos mesmos utensílios e ingredientes, não conseguindo ainda alternar para outros idênticos. O preço de 338 mil dólares possivelmente também está apenas ao alcance de alguns.