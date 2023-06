As One We Survive, uma história de sobrevivência

Os estúdios indie norte-americanos Revelation Games, encontram-se a trabalhar no seu projeto As One We Survive, um título que nos traz uma história de sobrevivência num mundo destruído. Parece promissor...

Trata-se de um título de estratégia que decorre num mundo desolado e que foi assolado por uma pandemia (faz-vos lembrar algo?) que deixou a Humanidade à beira do colapso.

Trata-se de um jogo de sobrevivência desafiante, que explora a fragilidade e capacidade de superação humanas em épocas de grande aflição e desespero.

Em As One We Survive, assistimos a uma história bastante emocionante que decorre num mundo pós-apocalíptico no qual a sociedade deixou de funcionar e reina o caos. Uma pandemia grassou pelo planeta e a Humanidade encontra-se à beira do abismo.

No jogo, encarnamos um pai que inicia uma desesperada aventura para salvar a sua filha que se encontra doente e para tal, terá de percorrer as ruínas do que já foram gloriosas cidades na procura de recursos e itens que lhe permitam garantir a sua sobrevivência e da sua filha.

O jogo tenta passar-nos ainda a mensagem de que, apesar de todas as nossas diferenças, todos nós dependemos uns dos outros quando enfrentamos situações e circunstâncias de maior aflição.

Pelo caminho terá de criar ferramentas e armas com as quais se possa defender de outros sobreviventes mal intencionados. E no que respeita ao combate, os Revelation Games confirmaram que As One We Survive irá ter um sistema de combate bastante intenso e diversificado.

Utilizando uma combinação única de mecânicas de sobrevivência e gestão de equipas, o jogador vai formar uma pequena comunidade que terá de gerir, enquanto tenta encontrar ajuda para sua filha. O jogador terá de construir e gerir essa sua pequena comunidade, protegendo os seus elementos de perigos e terá ainda de tomar decisões difíceis que determinarão o destino de todos, num mundo cruel e implacável.

O jogo apresentará ainda um sistema de progressão que nos permite ir evoluindo o nosso personagem e tornando-o dessa forma, mais forte, eficaz e bem sucedido.

As One We Survive será lançado para PC mais tarde neste ano.