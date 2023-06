Afinal, o que aconteceu ontem com a Internet em Portugal?

Foram vários os serviços da Internet, em Portugal, que ontem sofreram um apagão tal como reportamos aqui. Começou por se referir que era um problema com as operadoras (e era)... mas derivado de outro problema. O ponto de falha foi o Datacenter de Loures. Afinal o que aconteceu?

Problema em DataCenter de Equinix afetou ‘internet’ e serviços em Portugal

De acordo com as informações, uma falha de energia no centro de dados da Equinix, em Loures, afetou ‘internet’ e serviços em Portugal. Os problemas foram sentidos pelos clientes das operadoras nacionais. Sabe-se agora também que vários serviços digitais públicos estiveram e ainda estão com problemas, como é o caso das plataformas da justiça ou a plataforma da CReSAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

A falha de energia afetou também serviços digitais bancários, serviços de hospitais, serviços de distribuição de água e luz e vários serviços da Google também foram afetados.

No Downdetector foram reportados vários alertas de falhas, a partir das 16h, nas três operadoras, sendo que a maioria se referia à NOS. Nas redes sociais, podemos também confirmar algumas reclamações.

Numa nota enviada à Lusa é referido que "houve uma breve interrupção no Datacenter de Portugal LS1 International Business Exchange (1BX), que afetou alguns serviços da Equinix".

A Equinix, Inc. é uma empresa americana de capital aberto que atua nos segmentos de data centers de livre portabilidade e de troca de tráfego para permitir interligações.

O centro da Equinix assegura atualmente a conectividade a 70 clientes a partir de Portugal, incluindo 35 empresas de telecomunicações e a quatro internet exchanges.