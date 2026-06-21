Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [135]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim... tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

TOTAL PLUS - Organize as suas despesas familiares em segundos

Cada vez é mais necessário fazer contas à vida, mas agora pode esquecer os talões espalhados pelas gavetas, o Excel que ninguém atualiza e a pergunta de sempre ao fim do mês: "Para onde foi o ordenado?".

Aproveitando que temos sempre o nosso telemóvel connosco, então há uma app portuguesa que o vai ajudar a organizar as suas despesas familiares de forma rápida e simples, com ajuda da Inteligência Artificial!

Trata-se da TOTAL PLUS, a aplicação desenvolvida em Portugal que promete acabar com o trabalho manual de registar despesas. Basta fotografar um talão — e a IA trata do resto.

A app é realmente muito fácil de usar. O utilizador aponta a câmara do smartphone para um talão de compras e a inteligência artificial lê automaticamente cada linha. Em poucos segundos, todos os produtos são identificados, categorizados (alimentação, combustível, higiene, casa, saúde, restaurante, entre outros) e adicionados às despesas familiares, sem que o utilizador escreva uma única linha.

A informação é depois organizada num painel único, partilhado por todos os membros do agregado familiar, que podem aceder em tempo real às despesas da família. Mas há mais, pois para além da leitura de talões, a TOTAL PLUS permite ainda definir orçamentos por categoria. A app envia notificações sempre que o utilizador está próximo de ultrapassar um limite mensal, ajudando-o a controlar o desperdício antes que seja tarde.

Cada membro da família pode ter o seu perfil, com despesas individuais ou partilhadas, mantendo tudo sincronizado entre vários dispositivos.

Uma vez que há despesas que se repetem todos os meses, como a renda, eletricidade, água, ginásio, subscrições de streaming, seguros, prestações de empréstimo, etc, e outras que são quinzenais, a TOTAL PLUS permite configurar todas estas despesas fixas como recorrentes, escolhendo a periodicidade que melhor se adequa: semanal, quinzenal, mensal, trimestral ou anual.

A app também lança automaticamente o valor na data certa, sem que o utilizador tenha de se lembrar. O resultado é uma visão muito mais realista do orçamento mensal — porque as despesas fixas já lá estão antes mesmo de o mês começar — e a possibilidade de prever quanto sobra para gastos variáveis. É também uma forma simples de detetar subscrições esquecidas que continuam a sair da conta todos os meses.

Uma outra funcionalidade interessante é que a TOTAL PLUS permite comparar os gastos da família com famílias semelhantes da mesma região portuguesa. A app cruza as despesas do utilizador com dados públicos do INE — Inquérito às Despesas das Famílias (IDEF), mostrando se a família gasta acima ou abaixo da média da sua região, considerando o tipo de agregado familiar.

A TOTAL PLUS foi desenvolvida pelo leitor Gonçalo Marques, autor da popular app "A Baloiçar", e está disponível gratuitamente para Android.

TOTAL PLUS

AbastecePT - App de procura de combustível

Com a instabilidade dos preços da gasolina e gasóleo, é natural que as pessoas queiram abastecer no local mais barato possível. Assim nasce a app AbastecePT, para procurar o combustível mais barato perto de si.

AbastecePT permite adicionar postos de abastecimento favoritos (bombas) e assim receber notificações de descida/subida de preço assim que houver uma alteração de preço. Os preços são verificados a cada 4 horas.

A ferramenta conta com uma interface muito simples pensada para as pessoas menos técnicas, uma vez que basta abrir a aplicação para ter toda a informação disponível.

A app fornece ainda outras informações adicionais, como os métodos de pagamento de cada posto, se este dispõe de WC para pessoas com deficiência, fraldários, entre outros serviços disponíveis.

A app foi desenvolvida por António Franco e está disponível gratuitamente para Android.

AbastecePT

Browser Selector

Nesta app, o utilizador por indicar um browser 'pré-definido' para usar sempre que queira abrir determinado link. A Browser Selector mostra a lista de todos os browsers instalados no dispositivo e o utilizador pode escolher o browser onde abrir o respetivo endereço.

Trata-se de uma app muito simples e muito útil que, com o objetivo de ser usada por qualquer pessoa, está disponível em 35 idiomas diferentes, sendo o Português um deles.

A aplicação também é da autoria do leitor António Franco e está disponível de forma gratuita para Android.

Browser Selector

Project Looking Glass - um jogo de terror

Depois de aplicações que se encaixam numa categoria de utilitários, temos agora para divulgar o Project Looking Glass. Trata-se de um jogo de terror psicológico destinado para os jogadores mais corajogos e aventureiros.

O jogador joga como Sujeito 7, uma mãe enlutada recrutada em 1963 por um programa secreto da CIA que projeta a consciência humana num plano astral. O jogo inteiro é apresentado como imagens de arquivo desclassificadas, vistas através de um antigo monitor de tubo.

Para já o jogo está disponível numa versão Demo, sendo que o lançamento oficial da versão completa está agendado para o dia 10 de agosto de 2026.

O jogo está disponível em 11 idiomas, foi desenvolvido pelo leitor Morph e pode jogá-lo através da plataforma Steam.

Project Looking Glass

O que acharam das aplicações desta semana?

Caso queiram ver a vossa aplicação divulgada no Pplware, enviem-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.