Na Coreia do Sul, um robô matou um homem depois de o confundir com uma caixa

Apesar da preciosa ajuda que já representam, os robôs precisam de ser aperfeiçoados. Prova disso é um caso recente, que aconteceu na Coreia do Sul, onde um robô matou um homem, após confundi-lo com uma caixa.

Conforme reportado pela Sky News, o caso aconteceu na província de South Gyeongsand, num armazém de produtos agrícolas, na Coreia do Sul.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, o robô estaria a levantar caixas de pimentões quando identificou, erradamente, um trabalhador, que estaria, por sua vez, a inspecionar o braço mecânico da máquina.

Segundo informações recolhidas pela imprensa sul-coreana e transmitidas pela polícia, o homem na casa dos 40 anos foi esmagado pelo robô, depois de o braço mecânico empurrar a parte superior do seu corpo sobre um tapete rolante, esmagando o seu rosto e peito. O homem faleceu, mais tarde, no hospital.

Num comunicado, o proprietário da fábrica e também funcionário do Export Agricultural Complex de Donggoseong, apelou ao estabelecimento de um sistema mais "preciso e seguro".

Esta não é, contudo, a primeira vez que um robô arremessa um trabalhador, por confundi-lo com as caixas com as quais está, naquele momento, a lidar.

Afinal, em março, um homem sul-coreano de 50 anos sofreu ferimentos graves, depois de ter sido apanhado por um robô, enquanto trabalhava numa fábrica de peças para veículos.