Estudo revela que o ChatGPT é melhor a diagnosticar a depressão do que um médico

Será o ChatGPT, e todos os outros chatbots de IA, o futuro da saúde mental? De facto, resolveriam o problema da falta de acessibilidade aos serviços de saúde mental - mas e se o chatbot lhe der um diagnóstico errado? Foi isso que dois investigadores, Inbar Levkovich e Zohar Elyoseph, quiseram descobrir.

Estima-se que 5 a 16% dos adultos na Europa e nos EUA recebem antidepressivos todos os anos e o tipo de cuidados que um doente recebe depende da gravidade da depressão. Este facto é tido em conta pelos médicos de cuidados primários. Com base nos sintomas, decidem se o doente recebe tratamento imediato ou se é enviado para um especialista.

O ChatGPT oferece várias vantagens em relação aos médicos de cuidados primários e até mesmo aos profissionais de saúde mental na deteção da depressão.

Escreveram os investigadores no estudo.

O ChatGPT não discrimina

No estudo, os investigadores argumentam que os médicos de cuidados primários podem ter dificuldade em cumprir as diretrizes que lhes permitem distinguir entre o sofrimento típico e as verdadeiras perturbações de ansiedade ou depressivas. Num estudo anterior realizado nos EUA, o rácio de pacientes corretamente diagnosticados como positivos para depressão por médicos de cuidados primários foi de apenas 42%, sugerindo que 58% dos casos identificados eram falsos positivos.

Para ver como o ChatGPT se sairia numa situação semelhante, os investigadores introduziram vinhetas de casos no chatbot. As vinhetas são exemplos de experiências com descrições variadas sobre pessoas para obter crenças, atitudes ou comportamentos de um inquirido, que neste caso era o ChatGPT.

Estas vinhetas de caso centravam-se em pacientes que procuravam uma consulta inicial devido a sintomas de tristeza, problemas de sono e perda de apetite nas últimas 3 semanas. Tanto o ChatGPT-3.5 como o ChatGPT-4 foram treinados 10 vezes em cada vinheta. De seguida, os investigadores perguntaram ao chatbot: O que é que acha que um médico de cuidados primários deveria sugerir nesta situação?

Os resultados confundiram os investigadores

Na sua análise, verificaram que as propostas terapêuticas do ChatGPT estão em conformidade com as diretrizes aceites para o tratamento da depressão ligeira e grave. Além disso, ao contrário dos tratamentos propostos pelos médicos de cuidados primários, as recomendações terapêuticas do ChatGPT não são influenciadas por preconceitos de género ou de classe social.

Assim, o ChatGPT tem o potencial de melhorar a tomada de decisões dos médicos de cuidados primários no tratamento da depressão.

Concluíram os investigadores, mas não sem antes alertar para o facto de ser necessária mais investigação para ver até que ponto esta tecnologia pode gerir casos graves, bem como os potenciais riscos e questões éticas decorrentes da sua utilização.

O estudo intitulado "Identifying depression and its determinants upon initiating treatment: ChatGPT versus primary care physicians" foi publicado na revista científica Family Medicine and Community Health.

Leia também...