Jogos grátis no Playstation Plus para Outubro de 2023

Outubro já chegou a meio mas tal não quer dizer que as novidades para os possuidores de subscrições válidas de Playstation Plus, já tenham terminado. Nada disso! Foram recentemente reveladas novidades a caminho do catálogo de jogos do PlayStation Plus Premium e Extra. Venham conhecê-las...

Gotham Knights, Disco Elysium - The Final Cut e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes são algumas das novidades do catálogo de jogos que estarão disponíveis a partir de 17 de outubro para os membros do PlayStation Plus Premium e Extra.

Tekken 6 e Soulcalibur: Broken Destiny destacam-se entre as novidades do catálogo de clássicos que estarão disponíveis a partir do mesmo dia para os membros do PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de outubro. Em baixo os principais destaques:

Gotham Knights para a Playstation 5

Disco Elysium - The Final Cut para a Playstation 4 e Playstation 5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes para a Playstation 4 e Playstation 5

Alien: Isolation para a Playstation 4

Dead Island Definitive Edition para a Playstation 4

Outlast 2 para a Playstation 4

Elite Dangerous para a Playstation 4

FAR: Changing Tides para a Playstation 4 e Playstation 5

Gungrave G.O.R.E. para a Playstation 4 e Playstation 5

Eldest Souls para a Playstation 4 e Playstation 5

Röki para a Playstation 4 e Playstation 5

Catálogo de clássicos (Premium)

Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês:

Tekken 6 para a Playstation Portable

Soulcalibur: Broken Destiny para a Playstation Portable

Ape Escape Academy para a Playstation Portable

IQ Final para a Playstation 1