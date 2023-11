A espera está a acabar! Trailer do GTA VI vai ser revelado em dezembro

No mundo dos videojogos há alguns títulos que se destacam mais do que outros. E o Grand Theft Auto, ou GTA, é, sem dúvida, um bom exemplo disso mesmo. E há agora boas notícias para os gamers, pois o trailer do próximo tão aguardado GTA VI vai finalmente ser revelado no próximo mês de dezembro, uma boa forma de celebrar os 25 anos da Rockstar Games.

Trailer do GTA VI será revelado no próximo mês

De acordo com as recentes informações, a Take-Two Interactive Software disse que vai lançar um trailer no início do próximo mês de dezembro para o próximo e sexto capítulo do seu jogo de sucesso Grand Theft Auto. Estas são então boas notícias para todos os jogadores que esperam ansiosamente por novidades sobre este título e após o anúncio, na quarta-feira (8), as ações da empresa aumentaram 8%.

Este teaser de Grand Theft Auto VI vai chegar mais de dez anos após o lançamento do antecessor GTA 5. Para além disso, a data de chegada vai coincidir com o 25º aniversário da criadora Rockstar Games, a divisão responsável pelo jogo que pertence à Take-Two.

Naturalmente que, dado o jogo que é, as expetativas estão elevadas e vários analistas estimam que, assim que seja lançado, GTA VI tornar-se-á rapidamente num sucesso, alcançando milhares e milhares de dólares em vendas todos os anos. Segundo o analista da Wedbush, Michael Pachter, "O último foi o jogo mais vendido de todos os tempos, então não surpreende que os investidores esperem grandes coisas do próximo capítulo".

Há também algumas previsões em relação ao preço, uma vez que se espera que Grand Theft Auto 6 possa custar cerca de 70 dólares, quando o GTA 5 foi lançado em 2013 por quase 50 dólares. Atualmente o GTA 5 pode ser encontrado na Steam por cerca de 20 euros.