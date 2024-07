Albatroz, uma aventura na procura de um ente querido

Os estúdios brasileiros Among Giants, encontram-se prestes a lançar Albatroz, o seu próximo titulo que se reveste de um cariz particularmente emotivo. Venham conhecer mais...

Albatroz é um RPG narrativo, que se encontra em desenvolvimento pela equipa brasileira Among Giants, e que irá chegar aos PCs e consolas ainda este ano.

O jogo, que apresenta uma narrativa forte e emotiva, convida os jogadores a mergulharem numa aventura repleta de emoções e sensações, na procura de um ente querido.

Com efeito, em Albatroz, somos convidados a deixar para o lado a nossa monótona vida urbana e embarcar numa viagem para encontrar o nosso irmão há muito perdido, que desapareceu enquanto tentava chegar a uma montanha mítica chamada Albatroz.

No decorrer do jogo, teremos de usar as habilidades de sobrevivência do nosso personagem, para atravessar todo um vasto conjunto de paisagens lindas, mas desafiadoras, que vão desde regiões costeiras escaldantes até altas montanhas geladas.

Pelo caminho, além das vastas e selvagens regiões que iremos explorar, vamos poder encontrar várias tribos e povoados cujas histórias e modos de vida, serão certamente enriquecedoras para o jogo... e para o jogador.

O jogo terá um sistema de gestão de recursos (que serão escassos), enquanto viajamos por uma natureza selvagem e perigosa. À medida que avançamos vamos também tendo a oportunidade de fortalecer a nossa personagem, tanto no aspecto físico, como no domínio de várias habilidades.

Segundo os responsáveis da Among Giants, Albatroz será um marco que simbolizará que, por vezes, "a viagem pode ser tão importante quanto o destino que pretendemos alcançar".

Albatroz ainda não tem data de lançamento concreta, para PC e consolas.