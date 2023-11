Call of Duty: Modern Warfare III vai ocupar mais de 200 GB de espaço

Atualmente os jogos estão muito mais evoluídos e avançados do que estavam há uns anos, oferecendo ao jogador aventuras e desafios mais complexos. Mas tudo isto tem um 'preço' que é o tamanho significativo dos títulos. E as recentes informações indicam que o jogo Call of Duty: Modern Warfare III vai precisar de mais de 200 GB de espaço livre para ser instalado na máquina.

Call of Duty: Modern Warfare III precisa de mais de 200 GB de espaço

O novo jogo Call of Duty: Modern Warfare III vai estrear no mercado no próximo dia 10 de novembro e, tal como já vem sendo hábito neste género de títulos, a novidade vai precisar de muito espaço livre na máquina para poder ser instalado e jogado. Segundo a criadora Activision Blizzard, que agora pertence à Microsoft, CoD: Modern Warfare III vai precisar de mais de 200 GB de espaço.

Os detalhes indicam que, em concreto, são 213 GB de espaço livre que o jogo vai necessitar para poder ser instalado, sendo que só 50 GB vão ser destinados à instalação de Call of Duty HQ, uma plataforma para armazenar todo os os conteúdos de Call of Duty.

Segundo a publicação da página do jogo na rede social X, este tamanho considerável "deve-se ao aumento da quantidade de conteúdo disponível no Dia 1, incluindo Zombies de mundo aberto, suporte para transporte de itens de #MW2, bem como ficheiros de mapas para o atual Call of Duty: Warzone".

Contudo, a criadora explica que os jogadores vão poder desinstalar os modos de jogo que não costumam usar e que, embora o tamanho seja considerável na altura do lançamento, o objetivo é torná-lo mais compacto com o passar do tempo.

Quem quiser adquirir o jogo através do sistema de pré-venda, já poderá aceder a todos os conteúdos da história single player.