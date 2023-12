Mercado gaming da China recupera e atinge US$ 42,6 mil milhões em vendas domésticas

O mercado dos videojogos é um dos mais rentáveis dentro do setor tecnológico e parece que nunca passa de moda, até porque temos novos títulos e equipamentos constantemente a serem lançados, o que não deixa esmorecer este segmento. E os últimos dados do setor são animadores para a China, uma vez que concluem que o mercado gaming no país asiático recuperou neste ano de 2023, tendo conseguido atingir 42,6 mil milhões de dólares em vendas domésticas.

China: mercado gaming recupera em 2023

De acordo com os dados recentes, o mercados dos jogos da China voltou a crescer neste ano de 2023 e um dos destaques é o aumento da receita vinda das vendas domésticas em 13% para 303 mil milhões de yuans, o que corresponde a cerca de 42,6 mil milhões de dólares.

A notícia avançada pela agência Reuters, indica que a associação industrial CGIGC disse numa conferência que aconteceu em Guangzhou nesta sexta-feira (15) que a receita doméstica da indústria este ano atingiu pela primeira vez mais de 300 mil milhões de yuans. Para além disso, a associação adiantou ainda que o número de jogadores na China cresceu 0,61%, para um recorde de 668 milhões. Em perspetiva, este número é mais do que toda a população da América do Norte.

Estes números são uma reviravolta importante para aquele que é o maior mercado de jogos do mundo, tendo em conta que as receitas de jogos da China caíram pela primeira vez no ano passado, depois de uma repressão de 8 meses no país feita à indústria com base nas diversas preocupações com a dependência nos jogos.

Em termos gerais, na China a receita anual de jogos locais cresceu para 256 mil milhões de yuans (~35,97 mil milhões de dólares), o que representa um aumento de 15% face ao ano de 2022. Já a receita dos jogos chineses nos mercados estrangeiros foi afetada após a Índia, entre outros países, ter aumentado o escrutínio por motivos de segurança nacional, tendo caído 5,65% para 16,3 mil milhões de dólares em 2023.

Outro dado interessante é o facto de os jogos de anime para smartphones terem registado um aumento de 31% para 31 mil milhões de yuans (~4 mil milhões de dólares) em comparação com o ano passado.